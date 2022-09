W przyszłym roku iPhone na dobre odskoczy konkurencji

W jaki sposób?

Apple A17 Bionic zostanie stworzony w 3 nanometrach





W tym roku Apple zrobiło nam niemiłą niespodziankę - nowe iPhone’y można określić po prostu jako. Jeśli jednak plotki się potwierdzą, to w przyszłym roku ma być zupełnie inaczej. Gigant z Cupertino przygotowuje bowiem zmianę, która bardzo mocno wpłynie na wydajność nowych iPhone’ów. O co chodzi? O procesor. W tym przypadku układ A17 Bionic.Według Nikkei Asia, Apple miało “zarezerwować” sobie moce przerobowe TSMC w związku z produkcją nowych układów w mniejszym procesie technologicznym. Prace nad procesorem następnej generacji z serii A już się rozpoczęły. Niektóre źródła wskazują na to, iż A17 Bionic zostanie ograniczony tylko i wyłącznie do iPhone’ów z serii Pro. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Apple zawsze postępuje w ten sposób, zostawiając sobie wytrych mający przyciągać nowych klientów.