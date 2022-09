Polacy straszą Samsunga pozwem zbiorowym. Poszło o ekrany w składanych smartfonach

Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold na celowniku.

Z pewnością to właśnie Samsung wiedzie prym na polskim rynku jeżeli chodzi o sprzedaż składanych smartfonów. Realną konkurencję dla południowokoreańskiego giganta stanowi jedynie chiński Huawei, który posiada w swojej ofercie składanego Mate Xs 2 i mniejszego P50 Pocket, ale z uwagi na brak usług i aplikacji od Google, nie wzbudzają one tak dużego zainteresowania ze strony konsumentów.Coraz częściej docierają do nas głosy niezadowolonych użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup jednego ze składanych smartfonów Samsunga. Negatywne komentarze widać przede wszystkim na forach i na Facebooku, gdzie powstała nawet grupalicząca ponad 1100 członków.Na co skarżą się użytkownicy Folda i Flipa? Zazwyczaj są to problemy z fabryczną folią ochronną, która odkleja się w miejscu zgięcia. Tutaj pojawia się ciekawy wątek - Samsung wielokrotnie pokazywał proces testowania swoich składaków i widać, że producent przywiązuje sporo uwagi do kwestii wytrzymałości ekranu. Co więcej, wiele testów pokazuje, że ekran Galaxy Z Flip 3 może przetrwać ponad 400 000 rozłożeń. Dokładnie sprawdził to Kuba Klawiter na jednym ze swoich filmów.Wygląda na to, że część urządzeń (nie wiemy jak duża) miewa problemy z ekranami, a serwis Samsunga nie zawsze postępuje jak należy, obwiniając użytkowników o niewłaściwe użytkowanie.Na jakie usterki skarżą się użytkownicy? Oto wybrane posty:Angelika:Sławomir:Adrian:Anna:Marcelina:Adrian:Damian:

foto. Facebook

Serwis Samsunga ma co robić

Dyskusja pod filmem na YouTube / foto. Facebook

Nasze składane urządzenia spełniają rygorystyczne standardy dotyczące trwałości. Telefony z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold przechodzą przez rygorystyczne testy, w wyniku których ich ekrany mogę być składane oraz rozkładane przynajmniej 200 tysięcy razy (testy wspierane są przez Bureau Veritas, światowego lidera w testowaniu oraz certyfikacji urządzeń). Warto podkreślić, że dzięki informacjom, które otrzymujemy od użytkowników każda z kolejnych generacji jest jeszcze trwalsza.

Folia ochronna przyklejana do ultra cienkiego szkła (Ultra Thin Glass - UTG) daje lepsze odczucie przy użytkowaniu oraz zwiększa ochronę ekranu w codziennym użyciu. Folia nakładana jest przy wykorzystaniu specjalnego środka klejącego minimalizującego możliwość odklejenia się i zapewnia tym samym ochronę oraz gwarancję długiego użytkowania. Rekomendujemy, aby folia nie była odklejana, a jeśli ulegnie odklejeniu lub uszkodzeniu prosimy klientów, aby niezwłocznie udali się do jednego z naszych autoryzowanych serwisów i bezpłatnie wymienili ją w ramach i w czasie trwania gwarancji.

Ponadto zachęcamy naszych klientów, aby zapoznali się z informacjami związanymi z folią ochronną oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi foldów -> Czym jest folia ochronna urządzeń Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4? | Samsung Polska

Zakup składaka obarczony ryzykiem?

RIP little Galaxy Flip3. I guess we hit our 200,000th fold in less than a year.

Top half of screen now totally borked pic.twitter.com/xB5oxefKA6 — Zoe Kleinman (@zsk) August 29, 2022

“Kilka dni temu linia „zgięcia” nagle znacznie się powiększyła i zmieniła kolor na srebrny, dolna połowa ekranu stała się zielona, ​​górna połowa przestała odpowiadać…”

Powyższe posty pojawiły się w okresie od 4 sierpnia do 4 września 2022 roku tylko na jednej grupie związanej z usterkami. Jak wynika z relacji użytkowników, uszkodzone piksele oraz bąbelki z powietrzem pojawiają się zazwyczaj pod fabrycznie naklejoną folią w miejscu zgięcia ekranu.Można zrozumieć, że część urządzeń ma problem z odklejającą się folią. W tej sytuacji użytkownicy, którzy wydali kilka tysięcy złotych na swoje urządzenia powinni liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony producenta. Wsparcie jest, ale nie zawsze na tym samym poziomie.Wśród posiadaczy Flipa oraz Folda nie brakuje osób, które chwalą podejście serwisu Samsung do tematu. Ponoć w niektórych punktach serwisowych można wymienić folię za darmo nawet w mniej niż godzinę. Nie zawsze jednak naprawa idzie tak gładko. Nie brakuje też komentarzy, że wymiana folii jest odpłatna.Udało mi się porozmawiać z jednym z członków wspomnianej grupy, który jednak wolał zachować anonimowość. Według jego relacji producent na początku nie chciał przyjąć reklamacji powołując się na “usterkę mechaniczną”. Dopiero po nagłośnieniu sprawy w Internecie i bezpośrednim kontakcie z rzecznikiem prasowym Samsung Electronics Polska, Olafem Krynickim, firma uznała roszczenia i smartfon został bezpłatnie naprawiony. Użytkownik Galaxy Flipa ma jednak żal do producenta, ponieważ wydając kilka tysięcy złotych na smartfon premium liczył na lepsze wsparcie. W dodatku, niedługo po premierze urządzenia z serii Flip dostępne są w atrakcyjnych promocjach, więc osoby które kupiły smartfon w przedsprzedaży mają problem z odzyskaniem chociaż częsci jego wartości próbując sprzedać używany egzemplarz.Co na to Samsung? Poprosiłem o komentarz rzecznika firmy, pytając m. in. o skalę problemów z Foldami i Flipami oraz jak często można liczyć na bezpłatną wymianę folii.Firma nie skomentowała kwestii pozwu zbiorowego.Warto tutaj zauważyć, że instrukcja obsługi składanych smartfonów Samsunga zawiera szereg wskazówek odnoszących się do ekranu i folii.Większość użytkowników elektroniki użytkowej nie ma w zwyczaju czytania instrukcji obsługi. W przypadku składaków Samsunga zdecydowanie warto, producent przekazuje tam garść informacji, które mogą ochronić ekran przed uszkodzeniem.• Nie dociskać nadmiernie obszaru składania ekranu. Może to skutkować jego uszkodzeniem.• Nie rozkładać urządzenia, wpychając palec między części ekranu. Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia, np. rysy lub przebicia ekranu.• Folia ochronna przylepiona do ekranu głównego to warstwa stworzona specjalnie na potrzeby urządzeń składanych. Zaleca się, aby nie usuwać tej warstwy chroniącej ekran. W przypadku jej usunięcia ekran główny może zostać uszkodzony.• Nie stosować innych niezatwierdzonych warstw i naklejek. Może to skutkować jego uszkodzeniem.• Uważaj, aby nie odkleić powłoki ochronnej na ekranie podczas wykonywania powtarzalnych gestów dotykowych, takich jak przeciąganie palcem po ekranie.• Podczas składania urządzenia nie wolno dopuścić, aby przedmioty, takie jak karty, monety lub klucze, dostały się między ekrany. Może to spowodować ich uszkodzenie.• To urządzenie nie jest pyłoszczelne. Narażenie na kontakt z małymi cząsteczkami, takimi jak piasek, może spowodować uszkodzenia urządzenia np. rysy lub wgniecenia ekranu.Doniesienia o problemach z ekranem w Galaxy Flip3 znaleźć można nie tylko w polskim internecie. Niedawno swoimi refleksjami na ten temat podzieliła się Zoe Kleinman z BBC. Dziennikarka podzieliła się na Twitterze zdjęciem swojego rocznego smartfonu, który uległ uszkodzeniu po ok. 200 000 złożeniach.- czytamy na stronach BBC Zoe Kleinman opisując sprawę zwróciła uwagę na bardzo istotny aspekt ekologiczny. Jak wiadomo, do produkcji smartfonów wykorzystuje się metale szlachetne i wiele innych komponentów, których wpływ na środowisko nie jest obojętny. Długowieczność tego typu urządzeń ma coraz większe znaczenie również w sferze ekonomicznej z uwagi na rosnące koszty życia.Jak widać, wybór składanego smartfona może być nieco ryzykownym posunięciem. Decydując się na zakup warto wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym trwałość, ewentualne wizyty w serwisie oraz wpływ na środowisko.I nie zrozumcie mnie źle. Nie jestem przeciwnikiem nowych technologii, wręcz przeciwnie. Uwielbiam gadżety i nowinki. Ważne jednak, aby produkty dostępne na rynku były dopracowane, a ich zakup nie wiązał się z koniecznością częstych wizyt w serwisie.Czy polscy klienci firmy Samsung rzeczywiście złożą pozew zbiorowy? Będziemy śledzić tę sprawę z uwagą.Źródło: opracowanie własne