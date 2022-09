Cooler Master HAF 700 debiutuje w Polsce. Ta obudowa to marzenie entuzjasty

Design dla wielu może być odrobinkę kontrowersyjny.

Źródło: Cooler MasterObudowa nadaje się idealnie do chłodzenia wodnego. Mieści chłodnice o długości nawet 480 milimetrów. Z przodu - do 420 mm, z tyłu do 240 mm, na dole do 420 mm i na górze właśnie do 480 mm.Źródło: Cooler MasterCooler Master HAF 700 pomieści nawet 12 dysków SSD w formacie 2,5" oraz nawet największe karty graficzne. Modularna konstrukcja pozwala umieścić poszczególne elementy, w tym GPU, wedle indywidualnych potrzeb użytkownika. Montaż odbywa się beznarzędziowo.Źródło: Cooler MasterNowością w Cooler Master HAF 700 jest ekran LCD Iris, monitorujący system w czasie rzeczywistym. Użytkownik sam może zdecydować o tym, co ma się na nim wyświetlać. Konfigurację podświetlenia obudowy ułatwia system MasterPlus+.Na przedzie obudowy widnieją 4 porty USB-A 3.2, jeden USB-C 3.2 Gen 2 oraz dwa porty audio.Cena Cooler Master HAF 700 wynosi ok. 1700 złotych.Źródło: Cooler Master