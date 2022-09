Acer powrócił na rynek smartfonów. Życzę powodzenia

Smartfon walczy ceną.

Niska cena wiele tłumaczy

Źródło: telcel.com

Źródło: telcel.com

Specyfikacja Acer SOSPIRO A60

Źródło: telcel.com

Niegdyś Acer trudnił się nie tylko produkcją komputerów i projektorów, ale również smartfonów. Z uwagi na fakt, że nie miał licznych sukcesów na tej płaszczyźnie, zrezygnował z tego. I choć nie powinno się wchodzić dwa razy do tej rzeki, to jednak Acer postanowił jeszcze raz spróbować swoich sił. Poznajcie Acer SOSPIRO A60, któremu jakoś sukcesu sprzedażowego nie wróżę.Acer SOSPIRO A60 jest smartfonem z najniższego segmentu, o czym świadczą zastosowane podzespoły. Mając jednak na uwadze fakt, że zadebiutował w Meksyku i to jeszcze w ramach oferty operatorskiej, bardziej, niż pewne jest, że będzie cieszył się zainteresowaniem.Słuchawka jest dostępny wyłącznie w czarnym wariancie kolorystycznym z zielonymi akcentami, co prezentuje się całkiem nieźle i z pewnością przyciąga wzrok dzięki tej kombinacji kolorów. Ale niestety specyfikacja jest na bardzo niskim poziomie, co jest w porządku w przypadku ceny.Smartfon Acera wyceniony bowiem został na raptem 1599 peso meksykańskich, co po przeliczeniu daje nam około 375 złotych. Za tyle w Polsce można kupić obecnie dwa smartfony: Alcatel 1B (2022) i myPhone Fun 9. Za jeszcze mniej, bo za 299 zł jest natomiast Alcatel 1 (2022).Acer SOSPIRO A60 ma 6-calowy wyświetlacz (LCD) o rozdzielczości 1440 x 720 pikseli (HD+) i proporcjach 18:9. I choć do parametrów nie mam żadnych zastrzeżeń, to jednak wydaje mi się, że ramki (górna i dolna) powinny być jednak nieco węższe.Za działanie smartfona odpowiada chipset Unisoc SC7731E w połączeniu z 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition. To oznacza z kolei, że jego responsywność powinna być wystarczająca do naprawdę podstawowych i zarazem lekkich zadań, bez jakiekolwiek wielozadaniowości. To jednak tani smartfon, a zatem cudów nie ma co oczekiwać.Z tyłu na dość nietuzinkowej wysepce umieszczono zestaw dwóch aparatów 8 MP (główny) + 2 MP (do głębi ostrości). Selfie dedykowany został natomiast aparat 8 MP. Faktem godnym odnotowania jest obecność diody doświetlającej nie tylko na tylnym panelu, ale również na froncie.Specyfikacja smartfona obejmuje również: umieszczony na tylnym panelu czytnik linii papilarnych, gniazdo kart microSD (obsługa do 64 GB), gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, port microUSB, jednopasmowe WiFi, Bluetooth 4.2 i akumulator o pojemności 3000 mAh.Źródło: telcel.com / fot. tyt. telcel.com