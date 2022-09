Honor X40 5G oficjalnie. Dobry średniak ze świetnym ekranem

10-bitowy ekran robi wrażenie.

Źródło: hihonor

Dobry średniak ze świetnym ekranem

Cena i dostępność Honor X40 5G

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zadebiutował najnowszy smartfon marki Honor, którego głównym atutem jest zakrzywiony wyświetlacz z 10-bitowym odwzorowaniem kolorów i wysoką częstotliwością odświeżania. Zdaje się, że to tym elementem wyposażenia chińska matka ma zamiar promować i zarazem zachęcać do zakupu swojego najnowszego średniaka, gdyż reszta specyfikacji to typowy standard w tym segmencie.Honor X40 5G jest następcą Honora X30, który na europejskim rynku sprzedawany jest jako Honor Magic 4 Lite . Pod pewnymi względami jest do niego podobny, choć w głównej mierze Honor zdecydował się jednak na wprowadzenie kilku ciekawych nowości, aby model ten był bardziej interesujący i zarazem konkurencyjny. Sprawdźmy zatem, co ma do zaoferowania i ile trzeba za niego zapłacić.Honor X40 wyposażony jest w zakrzywiony wyświetlacz z pojedynczym otworem i bardzo małymi ramkami. Ogólny stosunek ekranu do obudowy wydaje się znacznie wyższy, niż w przypadku smartfonów konkurencji. Jest to wyświetlacz typu OLED, który obsługuje 1B kolorów. Pod wyświetlaczem umieszczony został optyczny czytnik linii papilarnych. Ten panel charakteryzuje się częstotliwością odświeżania dochodzącą do 120 Hz, przekątną 6.67” i rozdzielczością wynoszącą 1080 x 2400 pikseli. Przy takich parametrach łatwo stwierdzić, że będzie to ekran o proporcjach 20:9. Do tego jeszcze warto wspomnieć o szczytowej jasności na poziomie 800 nitów.Za moc obliczeniową w smartfonie Honor X40 5G odpowiada SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm). To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego Honor zastosował jeszcze rozwiązanie umożliwiające rozszerzenie pamięci RAM o dodatkowe 7GB poprzez wykorzystanie pamięci flash. Smartfon po wyjęciu z pudełka działa na Magic UI 6.1 opartym na systemie operacyjnym Android 12 z pełnym dostępem do usług Google.Całkiem fajnie prezentujący się moduł aparatu w kształcie koła, składający się z dwóch obiektywów i lampy błyskowej zawiera 50-megapikselowy aparat główny ze światłem f/1.8 i kamerę pomocniczą o rozdzielczości 2 MP. Prawy aparat jest standardowy, drugi to natomiast obiektyw do głębi. Wewnątrz okręgu znajduje się branding „Matrix AI Vision Camera”. Selfie dedykowany został natomiast moduł 8 MP.Niestety kolejny raz z niewiadomych powodów zabrakło obiektywu do zdjęć z szerokim polem widzenia, co akurat jest dość dziwnym zagraniem. Myślę sobie jednak, że to znak rozpoznawczy serii, gdyż w poprzedniku również go nie ma.Energię w Honor X40 5G dostarcza akumulator o pojemności 5100 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 40W (większa pojemność o 300 mAh i wolniejsze ładowanie o 26W względem poprzednika). Jest oczywiście kompletne zaplecze komunikacyjne z dwuzakresowym WiFi na czele i Bluetooth 5.1. Telefon ma wymiary 161,6 x 73,9 x 7,9 mm i waży 172 g.Honor X40 5G jest oferowany w kolorach Colorful Cloud, Mo Yuqing i Magic Night Black. Sugerowana cena detaliczna na rodzimym rynku producenta startuje od 1499 juanów (1017 zł) za wariant 6 GB + 128 GB. Konfiguracje 8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB pamięci RAM i pamięci masowej kosztują odpowiednio 1699 juanów (~1150 zł) i 1999 juanów (~1352 zł). Jest nawet wariant wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 256 GB na dane, a jego cena ustalona została na 2299 juanów (~ 1555 zł).Niestety na tym etapie nie ma jeszcze słowa na temat globalnej premiery, ale można przyjąć, że zadebiutuje jako Honor Magic 5 Lite. Do tego będzie odpowiednio droższy od swojego poprzednika, zważywszy na zastosowane uaktualnienia w specyfikacji i sytuacje na rynku. Niewykluczone zatem, że wystartuje z ceną na poziomie 300 euro, co po przeliczeniu da nam około 1417 złotych.Źródło: hihonor / fot. tyt. hihonor