Nvidia Studio - platforma ułatwiająca pracę kreatywnych twórców ma już 3 lata

W pracy twórczej coraz większą rolę odgrywają komputery. Obcując z jakąś formą obrazu nieruchomego lub wideo, dużą część pracy wykonuje się na komputerach. Mowa w zasadzie o bardzo wielu gałęziach zajęć kreatywnych od obrazów wykonanych w technologii grafiki komputerowej, kręcenia filmów, obróbki zdjęć, nakładania efektów specjalnych po streamowanie i tak dalej. W ubiegłym tygodniu platforma Nvidia Studio stworzona właśnie do tego celu była głównym tematem zorganizowanego przez Nvidię i Komputronik spotkania z dziennikarzami, twórcami i przedstawicielami producentów sprzętu.



Nvidia Canvas pozwala na stworzenie pięknych krajobrazów bez zdolności plastycznych

Podczas całego wydarzenia można było oglądać prace stworzone na potrzeby konkursu zorganizowanego przez Nvidię i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Wszystkie były wykonane przy użyciu darmowej aplikacji Nvidia Canvas jako bazy i później opcjonalnie uzupełnione ręcznie w kolejne elementy innymi programami graficznymi (np. Adobe Photoshop). Warto zatrzymać się chwilę dłużej przy Nvidii Canvas. Za pomocą prostego malowania różnymi kolorami jak w paincie czy kredkami, otrzymujemy realistyczne widoki lasów, gór czy ośnieżonych terenów i innych widoków.

Na pokazie można było zobaczyć technologię w miniaturze. Zamiast profesjonalnego ogromnego ekranu OLED o znacznie lepszych parametrach niż nawet najlepsze zwykłe telewizory, rozstawiono duży TV, a wysokiej klasy kamerę filmową zastąpiono smartfonem. Co ciekawe śledzeniem w przestrzeni kamery (czy raczej telefonu) zajmowały się stacje bazowe od HTC Vive i Vive Trackery. Tak, dokładnie te same, które można znaleźć chociażby w testowanym przez nas niedawno. PixelRace wykorzystuje specjalnie stworzone pod tego typu działania techniki śledzenia kamer, ale w niektórych projektach także oprzyrządowanie od HTC Vive. Dodatkowe oprogramowanie pozwalające obsługiwać trackery HTC (choć bazujące pod spodem na Steam) to autorski projekt jednego z pracowników PixelRace.Także bardzo ciekawe i wciąż zahaczające o wideo były prace Dawida "Graffita" Herdy, choć to już nie przedstawiciel jakiegoś większego studia, a wolny strzelec, w dodatku samouk. Dzięki Blenderowi i Omniverse, tworzy intrygujące wizualizacje głównie nałożone na realne kadry nakręcone kamerą. W takim razie można to w uproszczeniu nazwać wideo z efektami CGI. Możecie go znać chociażby z opisywanego już na Instalkach filmu obrazującego

Dawid "Graffit" Herda podczas tworzenia swojego krótkiego wideo na potrzeby prezentacji / Foto: własne



Dawid zdradził też, że jest w trakcie prac nad kolejnym projektem wideo pokazującym inne spojrzenie na jedną z charakterystycznych polskich budowli, a w planach jest nawet futurystyczny widok Warszawy z Pałacem Kultury i Nauki. Za to podczas spotkania zaprezentował krótką animację postaci z dodatkiem CGI, która w pełni wyrenderowała się jeszcze podczas wydarzenia.





Już ponad 75 aplikacji kreatywnych wspiera akcelerację kart graficznych Nvidia RTX / Foto: własne

Co ważne drivery są wydawane w innym cyklu niż linia specjalnie opracowywana dla graczy. Dzięki temu wszystkie zmiany są jeszcze lepiej przetestowane, a nieco dłuższy czas pomiędzy kolejnymi wersjami zapewnia większą stabilność przy pracy nad projektami. Specjalne jednostki obliczeniowe z kart graficznych Nvidia RTX pozwalają na stosowanie różnych zaawansowanych obliczeń z dodatkową akceleracją, w tym wiele bazujących na sztucznej inteligencji. Nvidia dba o to, aby akceleracja RTX była wspierana przez jak największą gamę oprogramowania dla twórców. Obecnie to ponad 75 programów do obróbki zdjęć (czy ogólnie grafiki 2D), edycji wideo, streamowania i renderowania 3D.Jak zaznacza Nvidia "Pracownicy studia projektowego używają najczęściej wspólnego oprogramowania, ponieważ pozwala im to szybciej realizować zlecenia. Od niedawna artyści mogą natomiast korzystać z platformy Omniverse do pracy grupowej, integrującej wiele aplikacji do tworzenia grafiki 3D. Dzięki temu użytkownicy różnych programów mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu poświęconego na pobieraniu plików, ich konwertowania i ponownego przesyłania."