Pierwszy na świecie smartfon z układem Snapdragon 4 Gen 1 już jest. Poznaj iQOO Z6 Lite

Snapdragon 4 Gen 1 głównym atutem

Cena iQOO Z6 Lite 5G

Zgodnie z oczekiwaniami iQOO jako pierwszy producent w branży zaprezentował smartfon wyposażony w układ SoC nowej generacji firmy Qualcomm. iQOO Z6 Lite 5G czerpie bowiem moc obliczeniową z chipsetu Snapdragon 4 Gen 1, który znacząco ma usprawnić działanie tanich smartfonów. Snapdragon 4 Gen 1 jest wytwarzany w 6 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora. Ma dwa rdzenie ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.0 GHz, a pozostałe sześć rdzeni procesora to ARM Cortex-A55 taktowany zegarem 1.8 GHz. Jest to zatem przeskok z architektury ARM Cortex-A76 obecnej w układzie Snapdragon 480. Qualcomm twierdzi, że wydajność procesora wzrosła o 15%, podczas gdy procesor graficzny Adreno oferuje o 10% mocniejszy procesor graficzny. Może obsługiwać wyświetlacze do rozdzielczości FullHD+ przy 120 Hz i VRS (Variable Rate Shading).Chipset w iQOO Z6 Lite 5G współpracuje z maksymalnie 6GB pamięci RAM i 128 GB na dane. W ofercie jest także model podstawowy, który ma na wyposażeniu 4GB pamięci RAM i 64GB na dane i aplikacje. Istnieje oczywiście możliwość powiększenia pamięci wewnętrznej poprzez wykorzystanie karty microSD, aczkolwiek to akurat będzie możliwe tylko w momencie rezygnacji z drugiej karty SIM, gdyż zastosowano hybrydowy slot.W celu zaoferowania wydajności zawsze na wysokim poziomie producent zdecydował się na zastosowanie 4-komponentowego systemu chłodzenia z folią grafitową, żelem przewodzącym ciepło, folią miedzianą i czujnikiem temperatury.Obraz wyświetlany jest na 6.58-calowym wyświetlaczy typu IPS z wycięciem w górnej części zarezerwowanym dla kamery Selfie. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2408 pikseli), częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, a częstotliwość próbkowania dotykowego dochodzi do 240 Hz.We wspomnianym wycięciu ekranu umieszczono 8-megapikselowy aparat z przysłoną obiektywu f/2.0. Na tylnym panelu pierwsze skrzypce odgrywa 50-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszy 2-megapikselowy aparat makro.Urządzenie wyposażono również w akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie o mocy 18W. Pozostała część wyposażenia obejmuje: modem 5G, podwójny slot kart SIM, dwuzakresowy moduł WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, port USB typu C i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.iQOO Z6 Lite jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Mystic Night) i niebieskim (Stellar Green) i jest dostępny w sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej iQOO oraz Amazon. Sugerowana cena detaliczna ustalona została na 13999 rupii indyjskich (~830 zł) za wersję 4/64 GB i 15499 rupii indyjskich (~922 zł) za wariant 6/128 GB.Na chwilę obecną nie jest jeszcze potwierdzone, czy model ten trafi do szerszej sprzedaży, a tym samym pojawi się na polskim rynku. Pewne jest natomiast, że jeśli tak się stanie i zarazem cena się utrzyma na poziomie do 1000 zł, to iQOO Z6 Lite 5G będzie jednym z najlepszych w tym przedziale cenowym.Źródło: iQOO / fot. tyt. iQOO