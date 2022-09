vivo miesza serie. Nadchodzi vivo X80 Lite nastawiony na Selfie z aparatem 50MP

Nastawiony na Selfie.

Źródło: winfuture.de

vivo X80 Lite będzie zmieniał kolor

Źródło: winfuture.de

Dobra specyfikacja

Źródło: winfuture.de

Kiedy premiera?

Już niebawem, już za chwilkę zadebiutować ma nowy smartfon marki vivo będący częścią fotograficznej serii vivo X80. Mam nieodparte wrażenie, że nadchodzący vivo X80 Lite zdecydowanie bardziej pasuje do serii V, na co zresztą zdają się wskazywać zastosowane podzespoły i design, który bynajmniej nie nawiązuje do potężnego vivo X80 Pro. Czego zatem możemy się po nim spodziewać?Niestety vivo zaczyna podążać niebezpieczną ścieżką, którą już od jakiegoś czasu stąpa OPPO, czy też Xiaomi i Redmi. Ta ścieżka to rebranding oczywiście, który w ostatnim czasie znacznie zyskał na sile. Szybki rzut oka na specyfikację i wygląd nadchodzącego vivo X80 Lite ujawniają bowiem, że będzie to vivo V25 na rynek globalny. Zupełnie nie rozumiem takiego obrotu sprawy, zważywszy na fakt, że seria vivo V jest normalnie dostępna w Europie, a także w Polsce, co zresztą potwierdza genialny vivo V23 i równie dobry vivo V21 . Jeśli marka chce pozyskać nowych klientów nastawionych na fotografię mobilną, ale z nieco ograniczonym budżetem, którzy nie mogą sobie pozwolić na vivo X80 czy też vivo X80 Pro, to nie jest to dobra droga. Powoduje bowiem niepotrzebny bałagan w seriach, a do tego jeszcze sprawia, że tracą swoją unikalność.A poniżej kilka przykładów i oczywiście specyfikacja nadchodzącego vivo X80 Lite.Nie da się ukryć, że znakiem rozpoznawczym serii vivo V od modelu vivo V23 jest nietuzinkowa szklana obudowa zmiatająca kolor, ilekroć zostaje wystawiona na promieniowanie UV. To daje użytkownikom możliwość stworzenia oryginalnych wzorów, które przez krótki czas będą widoczne na tylnym panelu. Taki zabieg sprawił, że konkurencja w segmencie urządzeń klasy średniej pozostała daleko w tyle w kwestii designu i w zasadzie nawet nie starała się dorównać vivo. Dlatego też vivo V25 również został wykonany z technologią zmiany koloru ze szkłem Fluorite AG.Teraz natomiast ten nietuzinkowy i unikalny charakter zostanie przeniesiony do fotograficznej serii vivo X za pośrednictwem nadchodzącego vivo X80 Lite. To samo tyczy się potężnego aparatu do Selfie, gdyż zastosowany zostanie aparat pracujący z zaskakująco wysoką rozdzielczością 50 megapikseli. Ma nawet autofokus i przysłonę f/2.0.Jak wynika z ujawnionych informacji, smartfon będzie wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, w tym główny aparat o rozdzielczości 64 MP z obsługą OIS (optyczna stabilizacja obrazu) i przysłona f/1.79, zapewniając bardziej stabilną fotografię i filmowanie. W oprogramowaniu zagości tryb Super Night, który ma znacząco poprawić fotografowanie w pogorszonych warunkach oświetleniowych. Kolejnym aparatem będzie ten o szerokim polu widzenia (120 stopni) z ośmioma megapikselami i przysłoną f/2,2 oraz aparat makro z dwoma megapikselami.Za płynność działania vivo X80 Lite odpowiadać będzie MediaTek Dimensity 900 (6 nm), współpracujący z ośmioma gigabajtami pamięci RAM i łącznie 256 GB wewnętrznej pamięci UFS 3.1, przy czym tę ostatnią można będzie rozszerzyć za pomocą karty microSD. Układ ze zintegrowanym modemem 5G jest oparty na ośmiordzeniowym procesorze, którego dwa wysokiej klasy rdzenie (ARM Cortex-A78) osiągają do 2.4 GHz, podczas gdy sześć energooszczędnych rdzeni ARM Cortex-A55 pracuje z maksymalną częstotliwością 2.0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze układ graficzny Mali-G68 MC4.Wyświetlacz to natomiast panel typu AMOLED o rozdzielczości 2404 x 1080 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz, który charakteryzuje się przekątną 6.44 cala i wsparciem dla HDR10+.Specyfikacja techniczna ma obejmować również: NFC, Bluetooth 5.2, czytnik linii papilarnych, jak również akumulator 4500 mAh, który będzie można szybko naładować dzięki 44 W zasilaczowi. Urządzenie po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem FunTouch OS 12.Nie ma jeszcze konkretnej darty premiery vivo X80 lite, ale pewne jest, że model ten zadebiutuje na Starym Kontynencie. Podobno jego sugerowana cena detaliczna ma zostać ustalona na około 450 euro, co po przeliczeniu daje nam ~2120 zł.Źródło: winfuture.de / fot. tyt. winfuture.de