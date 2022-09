Przygotuj się na sporo nowości od Xiaomi. W przyszłym tygodniu premiera Xiaomi 12T, Redmi Pad i Buds 4 Pro

Wszystkie zachwycają.

Xiaomi 12T i 12T Pro

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Redmi Pad 5G

Źródło: Xiaomi

Redmi Buds 4 Pro

Oczekuje się, że już w przyszłym tygodniu zadebiutuje sporo nowości od Xiaomi. Firma ma bowiem zaprezentować Xiaomi 12T i 12T Pro. Do tego jeszcze pod marką Redmi pojawią się dwa nowe urządzenia: Redmi Pad i Buds 4 Pro. Przynajmniej tak wynika z najnowszych informacji krążących po internecie. Czego zatem możemy się spodziewać?Xiaomi 12T Pro ma otrzymać układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Układ ten oferuje o 10% wyższą szczytową wydajność procesora (rdzenia głównego) i 30% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z podstawowym Snapdragonem 8 Gen 1. Będzie współpracował z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i bardzo szybką pamięcią RAM LPDDR5 (6400 Mb / s) i pamięcią na dane typu UFS 3.1 o pojemności do 256 GB. Do oferty trafi takze słabszy wariant 8 GB + 256 GB.W smartfonie ma zostać wykorzystany czujnik aparatu ISOCELL HP1 lub ISOCELL HP3 firmy Samsung. Oba mają rozdzielczość 200 MP, aczkolwiek istotna różnica dotyczy przekątnej i rozmiaru piksela. HP1 ma odpowiednio 1/1,22 ″ i 0,64 µm, podczas gdy HP3 ma odpowiednio 1/1,4 i 0,56 µm.Na wyposażeniu ma także zagościć ekran o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, który jest taki sam jak 6,67-calowy ekran 1.5K, który został wprowadzony na początku tego miesiąca. Niewykluczone, że będzie to 12-bitowy OLED charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 480 Hz.Xiaomi 12T będzie natomiast urządzeniem słabszym, ale nadal bardzo dobrym. Ma on otrzymać układ MediaTek Dimensity 8100 Ultra wytworzony w 5 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. Xiaomi 12T będzie dostępny w dwóch wariantach – 8 GB RAM + 128 GB pamięci i 8 GB RAM + 256 GB.Na tylnym panelu Xiaomi 12T ma zagościć 108-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszyć będzie 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 2-megapikselowy czujnik makro.Podobno energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh oferujący obsługę szybkiego ładowania o mocy 67 W.Jeśli wierzyć najnowszym przeciekom, podstawowy wariant ma otrzymać identyczny wyświetlacz, jak Xiaomi 12T Pro, a zatem jeden z najlepszych w ofercie marki.Jak wynika z poprzednich informacji, za wydajność w nadchodzącym Redmi Pad 5G odpowiadać ma układ SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm), a zatem jednostka złożona z 8-rzeniowego procesora (9 x Qualcomm Kryo 475) i układu graficznego Adreno 620. Do tego tablet zaoferuje wsparcie dla sieci 5G (SA i NSA), co z pewnością będzie jego znakiem rozpoznawczym. Wszak na rynku nie ma zbyt wielu tabletów z niższego segmentu, obsługujących siec najnowszej generacji.Na froncie Redmi Pad 5G ma zagościć wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, ale niestety nie mamy aktualnie informacji, jaka jest przekątna, rozdzielczość, a także technologia wykonania, choć w tym przypadku pewnie będzie to panel IPS. Urządzenie zaoferuje również konfigurację poczwórnych głośników, jaką znamy z Xiaomi Pad 5. Otrzymamy również MIUI 13 w specjalnej wersji na tablet z obsługą wygodnego rysika. Na tylnym panelu zagości prawdopodobnie główny aparat 13 MP oferujący rejestrowanie wideo w rozdzielczości do 4K.Redmi Buds 4 Pro zadebiutowały w Chinach w maju tego roku, a teraz trafia do oferty międzynarodowej. Są wyposażone w dynamiczny przetwornik 10 mm i oferują redukcję szumów 35 dB z inteligentną regulacją AI. Posiadają również jakość dźwięku HiFi i wirtualny dźwięk stereo. Ponadto Redmi Buds 4 Pro mają tryb niskiego opóźnienia 59 ms i obsługują łączność Bluetooth 5.2.Źródło: Twitter / @yabhishekhd / fot. tyt. Xiaomiui.net