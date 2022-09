Solidne Chromebooki CX1 firmy ASUS. Niewielkie sprzęty idealne dla aktywnych

Koncern ASUS rozszerza swoje portfolio Chromebooków o nowy model niewielkiego laptopa oferowanego w dwóch wariantach konstrukcji. Niewielki Chromebook CX1 (w wersji standardowej i Flip) sprawdzi się świetnie szczególnie w podróży i jako kompan zabieganych osób, które potrzebują niewielkiego sprzętu mogącego być zawsze pod ręką.



Energooszczędny laptop na ChomeOS, który wytrzyma nawet 10 godzin pracy

ASUS Chromebook CX1 i ASUS Chromebook Flip CX1 pracują w oparciu o czterordzeniowe procesory Intel Pentium Silver, które charakteryzują się niewielkim TDP i zapotrzebowaniem na energię (laptopy potrafią pracować do 10 godzin na jednym ładowaniu). Nie są to topowe jednostki, ale wystarczą do normalnej pracy w systemie Google ChromeOS, który może się pochwalić między innymi pełnymi możliwościami Google Workspace, aplikacjami z Google Play, głosowym Asystentem Google czy wbudowanymi rozwiązaniami aktualizacji i ochrony. Dodatkowo każdy użytkownik otrzymuje roczną subskrypcję Google One z 100 GB w Google Drive, Gmail czy Google Photos.





Laptop ASUS Chromebook CX1 / Foto: ASUS



Na pokładzie znajdziemy też kartę sieciową WiFi 6 ax (wraz z Bluetooth) czy ekran HD o niewielkiej przekątnej 11,6 cala. Dzięki małemu rozmiarowi, sprzęt waży jedynie 1,21 kg. Zależnie od edycji (ASUS Chromebook CX1 lub ASUS Chromebook Flip CX1) mamy do dyspozycji zawias 180 stopni umożliwiający rozłożenie zupełnie na płasko lub nawet o 360 stopni do trybu tabletu, namiotu czy innych pośrednich form (oczywiście z dotykowym ekranem). Komputery spełniają nawet standard wytrzymałości MIL-STD 810H3 i przeszły wewnętrzne testy firmy m.in. ciśnieniowe panelu, wstrząsów czy upadku.



Tradycyjne i konwertowalne warianty.