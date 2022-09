Polski Hyperbook Liquid V17 to ponoć najcichsze laptopy gamingowe na świecie

Interesujące produkty od Polaków.

Hyperbook Liquid V17 - interesujące laptopy polskiego producenta

Polska marka oferująca daleko idącą personalizację laptopów na etapie ich zakupu poinformowała o debiucie nowej serii komputerów. Hyperbook Liquid V17 to zupełnie nowe podejście do chłodzenia laptopa w sposób cichy i niezwykle efektywny. Urządzenia, które trafiły już do sprzedaży mają być najcichszymi laptopami do gier na świecie. Co zwraca w nich uwagę? Hyperbook Liquid V17 to seria wydajnych laptopów dedykowanych miłośnikom gier i osobom poszukującym najwyższej wydajności w urządzeniu przenośnym. Zastosowane w tych urządzeniach chłodzenie cieczą minimalizuje nie tylko temperaturę, ale i poziom hałasu, pomagający utrzymać najwyższą wydajność w sposób ciągły nawet pod dużym obciążeniem.