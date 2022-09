Amazon pokazał nowego Kindle'a. Co się zmieniło?

Między innymi waga i rozdzielczość.



Amazon oficjalnie wprowadził do sprzedaży kolejną wersję swojego popularnego, elektronicznego czytnika - Kindle 2022. Co zmieniło się względem poprzedniej generacji? Między innymi ekran oraz sama waga urządzenia.



A to oczywiście nie wszystko.



Kindle (2022) - co nowego?



Kindle przeznaczony na 2022 rok został wyposażony w ekran o przekątnej 6 cali, który oferuje 16 odcieni szarości i jest w stanie pracować z rozdzielczością oferującą 300 pikseli na cal. Po samej specyfikacji widać od razu, iż w tym roku Amazon zaproponował nam znacznie większą rozdzielczość niż w poprzedniej generacji czytnika.





fot. Amazon

Pod kątem samej pamięci na dane, Kindle (2022) oferuje 16 GB pojemności, co spokojnie wystarczy na tysiące książek. NIe zabrakło również miejsca na port USB typu C do ładowania samego urządzenia oraz diody LED, które są odpowiedzialne za podświetlenie ekranu (co jest już swoistym standardem na rynku). Niestety Kindle (2022) nie posiada certyfikatu związanego z ewentualną odpornością na wodę oraz zabrudzenia. Warto będzie więc uważać podczas wakacyjnej lektury lub wtedy, kiedy będziecie czytać swoje książki na przykład w wannie.Patrząc na samą specyfikację i porównując ją z modelem “10” poprzedniej generacji widać, że Amazon wprowadził sporo zmian w wersji przeznaczonej na 2022 rok. Najważniejsze z nich skupiają się wokół ekranu, pamięci, modemu Wi-Fi czy samej szybkości ładowania czytnika - ta została skrócona z 4 do 2 godzin. Nowy Kindle mierzy 109 x 159 x 8 milimetrów i waży około 160 gramów.W przedsprzedaży Amazon wycenił swój czytnik na 99 dolarów. W Polsce tego Kindle’a będzie można zakupić za 509 złotych, co w mojej opinii jest naprawdę przyjemną ceną jak za to, co oferuje ten sprzęt.Oficjalna premiera czytnika została zaplanowana przez Amazon na 12 października tego roku. Urządzenie będzie można zamówić w polskiej wersji serwisu.Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na wprowadzenie do oficjalnych kanałów sprzedaży.Źródło: Amazon / fot. Amazon