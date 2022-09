Seria Redmi Note 12 zachwyci superszybkim ładowaniem i wydajnością

To będą świetne średniaki.

W dalszym ciągu czekamy na premierę nowej rodziny smartfonów Retami Note 12, która, jak wynika z najnowszych informacji, będzie zdecydowanie lepsza od poprzedniej generacji zaprezentowanej na początku tego roku. Nowe średniaki od Redmo będą bowiem na miarę roku 2023 i z pewnością będą wyróżniać się na tle konkurencji. Czego zatem można się po nich spodziewać?Już nie pierwszy raz słyszymy, że seria Redmi Note 12 jest w drodze, dlatego też nie ma się czemu dziwić, że docierają do nas nowe doniesienia na jej temat. Nie powinien także dziwić fakt, że cykl wydawniczy się skraca - zainteresownaie serią Redmi Note jest duże dlatego też producent chce sprostać oczekiwaniom i tym samym zawsze oferować modele o odpowiedniej wydajności i w przystępnej cenie. Czego zatem można oczekiwać po rodzinie Redmi Note 12?Jak wynika z informacji z wcześniejszych infromacji, nadchodząca seria Redmi Note 12 będzie zawierała trzy modele: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, jak również Redmi Note 12 Pro+. Podobno wszystkie trzy telefony mają wykorzystywać układy SoC opracowane przez MediaTek.Bloger Digital Chat Station poinformował, że nadchodzącą seria Redmi Note 12 ma zostać wyposażona w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, w tym 50-megapikselowy aparat główny (technologia łączenia czterech pikseli w jeden - zdjęcia finale 12.5MP), 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 2 - megapikselowy aparat pomocniczy. Zapewne ten ostatni będzie do rozpoznawania płytkiej głębi ostrości, a ten z szerokim polem widzenia będzie wykorzystywany także do makrofotografii.Podobno obsługa ładowania jest bardzo imponująca. Mocnym akcentem serii, a być może tylko jednego smartfona z rodziny ma być szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Xiaomi zastosowało tę samą technologię w swoich flagowych urządzeniach, takich jak Xiaomi 12 Pro. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania 120 W, Xiaomi 12 Pro można naładować do 100% w zaledwie 19 minut. Warto również zauważyć, że w ofercie Redmi jest już pierwszy komercyjny układ ładujący Pengpai P1 i jest nim Redmi Note 11T Pro+.Ponadto Lu Weibing, prezes Xiaomi Group China i dyrektor generalny marki Redmi, wcześniej poinformowali, że seria Redmi Note będzie debiutowała co sześć miesięcy i jest pozycjonowana jako mocne urządzenia ze średniej półki cenowej.Standardowy Redmi Note 12 wyposażony zostanie w Dimensity 810. Jest to ta sama jednostka, która została wykorzystana między innymi w POCO M4 Pro 5G, a także podstawowym z serii Redmi Note 11 - Redmi Note 11. Oczywiście w drugim przypadku mowa jest o modelu na rynek chiński, gdyż w Polsce jest model z układem Qualcomm Snapdragon 680. Będzie zatem niezawodny podczas codziennego użytkowania.Redmi Note 12 Pro otrzyma natomiast Dimensity 1300. Jest on wyposażony w cztery rdzenie ARM Cortex-A78, w tym ultrarwydajny o taktowanu dochodzącym do 3 GHz. Zbudowany przy użyciu procesu produkcyjnego TSMC 6 nm, Dimensity 1300 to niezwykle wydajna konstrukcja, która zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.Redmi Note 12 Pro+, jak na model najmocniejszy z serii napędzany będzie przez układ SoC MediaTek Dimensity 8000. Zbudowany został przy użyciu wysoce zaawansowanego procesu produkcyjnego TSMC N5 (5 nm), zapewnia użytkownikom najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną – szczególnie korzystną w grach z dużą liczbą klatek na sekundę. Warto jeszcze dodać, że z testów Dimensity 8100 wynika, że nieco słabszy Dimensity 8000 oferuje wydajność nieco lepszą niż Snapdragon 870.Wcześniejsze informacje sugerowały, że seria Redmi Note 12 może zadebiutować w Chinach w maju, aczkolwiek dobrze wiemy, że tak się nie stało. Niewykluczone, że Redmi zechce pokazać te modele jeszcze w tym roku kalendarzowym, aczkolwiek nie jest to jeszcze potwierdzone.Bez względu na, to kiedy zadebiutuje seria Redmi Note 12 i w jakie podzespoły zostanie wyposażona, na globalne rynki trafią modele o zupełnie innej specyfikacji. Świetnym tego przykładem jest Redmi Note 11 i jego inne warianty na rynki międzynarodowe. Wszak z chińskimi modelami mają jedynie wspólny wygląd i jeszcze kilka innych podzespołów, ale w głównej mierze to zupełnie inne propozycje.Źródło: mydrivers.com / fot. tyt. Redmi