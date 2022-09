Ceny serwisu iPhone 14 zwalają z nóg. To uszkodzenie zaboli najmocniej

Nikt nie mówił, że będzie tanio.

iPhone 14 Plus - 1949 złotych

- 1949 złotych iPhone 14 Pro - 1949 złotych

- 1949 złotych iPhone 14 Pro Max - 2349 złotych

Wymiana baterii w iPhone 14 - cena, koszt



Wymiana tylnej szybki w iPhone 14 - cena, koszt

iPhone 14 Plus - 1149 złotych

- 1149 złotych iPhone 14 Pro - 2939 złotych

- 2939 złotych iPhone 14 Pro Max - 3239 złotych

Wymiana aparatu w iPhone 14 - cena, koszt

Koszt wymiany ekranu w iPhone 14. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Apple.comCeny ekranu do droższych modeli iPhone 14 są niestety znacznie wyższe i wynoszą:Cena wymiany baterii w iPhone 14 wynosi aż. To gigantyczna podwyżka względem ceny tej usługi w przypadku iPhone 13. Nowa bateria to iPhone 13 kosztuje "jedyne" 329 złotych.Koszt wymiany baterii w iPhone 14. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Apple.comCiekawostka: nowa bateria do iPhone 14 Pro, 14 Pro Max i 14 Pro Plus kosztuje dokładnie tyle samo.Lepiej nie tłuczcie szklanego tylnego panelu obudowy w iPhone 14. Jeżeli to zrobicie, czeka Was wydatek na poziomie. Przypominam, że ewentualne naprawy gwarancyjne są realizowane tylko pod warunkiem, że usunięte zostaną inne uszkodzenia.Koszt wymiany tylnej szybki w iPhone 14. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Apple.comTym bardziej nie psujcie szklanych "plecków" w droższych modelach. Ich wysokość to absurd. Ceny ich wymiany wynoszą:Osoby, które uszkodziły tylny aparat w iPhone 13 muszą zapłacić za jego wymianę. Zepsucie aparatu nie jest trudne - wystarczy, że smartfon upadnie na twardą powierzchnię i źle skończyć może chociażby optyczna stabilizacja obrazu. Naprawa tylnego aparatu w iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus kosztuje na szczęście dokładnie tyle samo - 859 złotych.Koszt wymiany aparatu w iPhone 14. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Apple.comWiększy wydatek czeka osoby, które uszkodzą aparat w iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Koszt serwisu wynosi w tym przypadku 1249 złotych.Pamiętajcie, że sztuką nie jest sobie coś kupić, ale też utrzymać we właściwym stanie. Jeśli nie stać Was na naprawę iPhone'a 14, to może... nie jest to telefon dla Was?Źródło: Apple