Wygląd OnePlus 11 Pro ujawniony. Wraz z tym flagowcem powrócą ważne rozwiązania

Z ostatnich doniesień wiemy, że jeszcze pod koniec bieżącego roku może zadebiutować najnowszy smartfon marki OnePlus - OnePlus 11 Pro wyposażony między innymi w najnowszy chipset Snapdragon 8 Gen 2. Teraz poznaliśmy jego domniemany wygląd i już teraz zaznaczę, że widać tutaj inspirację flagowymi urządzeniami vivo.W ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się doniesienia dotyczące OnePlus 11 Pro, które krążyły na chińskich forach, ale nie ujawniły niczego konkretnego. Teraz Smartprix we współpracy z OnLeaks zdobył kilka grafik prasowych, które pokazują, jak może wyglądać nadchodzący OnePlus 11 Pro, który będzie flagowym smartfonem marki OnePlus na pierwszą połowę 2023 roku.Opublikowane grafiki pokazują, że kilka rzeczy w urządzeniu przypomni nam o tym, czego wszystkim zabrakło w najnowszym OnePlus 10T. Mowa jest oczywiście o suwaku do szybkiego przełączania profili dźwiękowych, a także zaangażowaniu firmy Hasselblad w dostrajanie i rozwój systemu kamer umieszczonych na tylnym panelu. Nie powinno to jednak dziwić, zważywszy na fakt, że OnePlus 11 Pro będzie stricte flagowym smartfonem marki.Taki stan rzeczy sprawi jednak, że pomiędzy standardowym modelem a wariantem Pro będzie ogromna różnica, co zresztą bardzo dobrze widać, porównując specyfikację OnePlus 10 Pro z początku tego roku i znacznie nowszego OnePlus 10T OnePlus 11 Pro wygląda jak dobrze zaprojektowane urządzenie klasy premium o klasycznym wykończeniu. Na środku tylnego panelu widać logo OnePlus. Tym razem wyspa zarezerwowana dla aparatów została zaprojektowana inaczej, co zresztą bardzo dobrze widać. Mnie poniekąd ten ogromny okrąg wystający ponad lico przywodzi na myśl smartfony marki vivo, a dokładniej vivo X80 Pro i vivo X Fold. To one mają bowiem ogromne okręgi wystające ponad tylną ścianę. Wyspa składa się z trzech czujników, diody doświetlającej i brandingu Hasselblad.Za wydajność w OnePlus 11 Pro odpowiadać ma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który ma zadebiutować w listopadzie tego roku. Krążą pogłoski, że układ ten w dalszym ciągu (jak poprzednik) będzie wytwarzany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. I choć ma zostać wyposażony nadal w 8-rdzeniowy procesor to jednak względem Snapdragona 8 Gen 1 i Snapdragona 8+ Gen 1 rdzenie mają być w innej konfiguracji 1+2+2+3 zamiast 1+3+4.Domniemana specyfikacja układu SoC Snapdragon 8 Gen 2 sugeruje, że będzie on składał się z jednego rdzenia ARM Cortex-X3, dwóch rdzeni ARM Cortex-A270, dwóch rdzeni ARM Cortex-A710 i trzech rdzeni ARM Cortex-A510. Mówi się, że SoC zawiera również grafikę Adreno 740 i modem Snapdragon X70 5G. Według niedawnego raportu, SD8G2 zaoferuje 10-procentową poprawę wydajności w porównaniu z poprzednią generacją.Podobno OnePlus 11 Pro 5G nie będzie pierwszym urządzeniem ze Snapdragonem 8 Gen 2, który pojawi się na rynku. Krążą bowiem plotki, że Xiaomi może w listopadzie zaprezentować Xiaomi 13 i 13 Pro z SD8G2 na pokładzieŹródło: smartprix / fot. tyt. smartprix