Hikvision rozszerza ofertę o przenośne pamięci Hikstorage

Nośniki tanie i nieco droższe.

Nowości Hikstorage w Polsce

Jakiś czas temu firma Hikvision wprowadziła do Polski swoją markę pamięci Hikstorage . Teraz producent informuje o poszerzeniu swojej oferty o nowe, zewnętrzne nośniki pamięci flash. W sklepach debiutują zarówno flagowe i stylowe produkty korzystające z interfejsu USB 3.1 C/A, nieco tańsze rozwiązania z USB-A 3.0 oraz najtańsze pendrive'y USB 2.0.Najszybszy z produkt to flagowy. Pendrive zamknięty w obudowie ze stopu cynku wyposażono w podwójny interfejs USB 3.1 typu C i typu A. Sprzęt oferuje transfery danych rzędu nawet 540 MB/s. Nośnik dostępny jest w czterech wersjach: 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB i objęty 36-miesięczną gwarancją producenta.Nieco wolniejsze, ale i bardziej kuszące cenowo są nośniki Hikstorage z serii. W jej skład wchodzą trzy modele - M200, M200S oraz M200R. M200 to pendrive dostępny w wariantach 8 GB, 16 GB, 32 GB i 64 GB dla interfejsu USB 2.0 oraz 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB dla interfejsu 3.0. W przypadku interfejsu USB 2.0 według zapewnień producenta oferuje prędkości odczytu i zapisu danych na poziomie odpowiednio 10-20 MB/s i 3-10 MB/s. W przypadku modeli z USB 3.0 prędkości te rosną do 30-80 MB/s oraz 15-25 MB/s. Urządzenia Hikstorage M200 objęto 5-letnią gwarancją producenta.to podstawowe warianty pendrive'ów z serii M200, korzystające z wolnego jak na obecne standardy interfejsu USB 2.0, nadającego się głównie do sporadycznego kopiowania plików o małych rozmiarach. Urządzenia dostępne są w wersjach 8 GB, 16 GB, 32 GB i 64 GB. M200S oferuje odczyt i zapis na maksymalnym poziomie 10-20 MB/s oraz 3-10 MB/s. W przypadku M200R parametry te wynoszą 15-30 MB/s i 3-15 MB/s. M200S i M200R objęte są 5-letnią gwarancją producenta.Źródło: Hikstorage