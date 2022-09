Jeśli ten wyciek to prawda, RTX 4090 będzie prawdziwą bestią

Będzie się działo.

Liczba tranzystorów NVIDIA GeForce RTX 4090 pozytywnie zaskoczy?

Remember this. Most people made the right choice. More than 75B. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 13, 2022

Premiera nowych kart graficznych NVIDIA odbędzie się prawdopodobnie już w trakcie wydarzenia GTC 2022. Data przemówienia CEO NVIDIA Jensena Huanga o nazwie Project Beyond została wyznaczona na 20 września o godzinie 17:00 czasu polskiego. Spodziewamy się, że to właśnie wtedy poznamy szczegóły na temat układóworaz być może także. Niedawno dzieliliśmy się z Wami przeciekami dotyczącymi układu RTX 4060. Dziś ten sam leakster przekazuje interesujące rewelacje na temat karty RTX 4090.Ach, plotki, ploteczki. Im bliżej premiery, tym jest ich więcej. Ich wiarygodność można oceniać w przeróżny sposób, ale jedno jest pewne: istnieją leaksterzy bardziej i mniej wiarygodni. Do pierwszego grona zaliczyłbym użytkownika Twittera o pseudonimie @kopite7kimi, który podzielił się ciekawym przeciekiem na temat najwydajniejszego z przedstawicieli układów Ada Lovelace - RTX 4060.Powyższy tweet sugeruje, że czipobecny w RTX 4090 będzie miał aż owięcej tranzystorów od GA102 znanego z układu RTX 3090 Ti. Oznacza to liczbę ponad 75 miliardów tranzystorów - w RTX 3090 Ti było ich "zaledwie" 28,3 miliarda, upchniętych na powierzchni 628 mm2.Sugeruje to, że procesor graficzny w RTX 4090 będzie ogromny. Dlaczego? Bo skoro proces technologiczny zmieni się z TSMC N7 (7 nm) na TSMC N5 (5 nm), a liczba tranzystorów faktycznie wzrośnie mniej więcej, to musi to oznaczać zwiększenie rozmiaru czipa.Pobór mocy RTX 4090 według najnowszych, mocno urealnionych względem poprzednich doniesień, ma sięgać. RTX 4080 ma cechować TDP na poziomie 340 W, a RTX 4070 - 285 W. Towarzyszyć temu powinien wzrost wydajności porównywalny temu, który towarzyszył premierze kart RTX 3000.Źródło: kopite7kimi