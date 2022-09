Wyprzedaż elektroniki w Netto już jutro. Imponująca lista produktów

Zatrzęsienie gadżetów.

Już dawno nie informowaliśmy Was o żadnej wyprzedaży taniej elektroniki w supermarketach w Polsce. Powód jest prozaiczny: na horyzoncie nie czaiło się nic nadzwyczajnego. Teraz sytuacja uległa jednak zmianie za sprawą sieci Netto, która już jutro do swojej oferty wprowadza całą masę interesujących gadżetów. Oto lista ciekawych produktów, jakie znajdziecie od 15 września w sklepach popularnej marki.Ciekawe produkty widnieją już na pierwszej stronie nowej gazetki Netto.sprzedawane w dwóch kolorach za 16 złotych nikogo nie rzucą na kolana jakością dźwięku, ale sprawdzą się jako słuchawki awaryjne. Za 25 złotych kupiciew niebieskim kolorze za 40 złotych? Naprawdę dobra okazja. Podobnie jak przecenioneza 35 i 25 złotych - w różnych rozmiarach. Widać tu takżeza 19 złotych. Wygląda na całkiem wygodną.Kolejna strona to kolejne kuszące gadżety. W sprzedaży znajdą się dwa ciekawe głośniki. Ten za 35 złotych to montowany na przyssawkęz baterią zapewniającą nawet 6 godzin działania.za 39 złotych z kolei ma wbudowane radio GM, czytnik kart pamięci TF i baterię gwarantującą do 4 godzin pracy. Na 39 złotych wycenionoz etui ładującym, a na 39 złotychz futerkiem i uszkami. Co kto lubi. ;)Uwagę zwracają też akcesoria.o maksymalnym obciążeniu znamionowym 3680 W ma cztery wtyczki i przewód długi na ok. 1,4 metra. Kosztujący 55 złotych produkt ma dwa porty ładujące USB-A. Na tej samej stronie widać jeszcze taniąza 12 złotych orazo przekątnej do 7 cali za 10 złotych.Oferta będzie obowiązywała od czwartku 15.09 do środy 21.09.2022 lub do wyczerpania zapasów. Udanych łowów!Źródło: mat. własny