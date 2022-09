T-Mobile definitywnie wyłącza 3G w Polsce. Start niebawem

To w końcu musiało (?) nastąpić.

Koniec 3G w T-Mobile

"Już podczas pilotażowego wyłączenia 3G w czterech powiatach województwa świętokrzyskiego proces był praktycznie nieodczuwalny dla klientów T-Mobile, a ci, którzy do tej pory korzystali jeszcze ze starszych rozwiązań, pozytywnie oceniali proces migracji na nowsze technologie. Po udanym pilotażu w województwie świętokrzyskim operator przyjął ten obszar za punkt wyjścia do dalszego działania i od 26 września rozpocznie oficjalne wygaszanie sieci starszej generacji na południu Polski. Po zakończeniu tego procesu w południowej Polsce T-Mobile rozpocznie sukcesywne unowocześnianie technologii w kolejnych regionach, w tym w centrum i na północy kraju. Całkowite wyłączenie sieci 3G T-Mobile w Polsce planowane jest na koniec 2023 roku"

Pierwsze doniesienia o planowanym przez T- Mobile wyłączeniu sieci 3G w Polsce w paśmie 2100 MHz napłynęły do nas jeszcze w 2020 roku. W październiku 2021 roku T-Mobile wyłączyło pasmo 3G 2100 MHz. Definitywny koniec 3G w T-Mobile nastąpi w 2023 roku, ale magentowy operator rozpocznie proces wygaszania tego standardu już za kilkanaście dni.T-Mobile Polska 26 września 2022 roku rozpocznie proces wyłączania 3G w paśmie 900 MHz na terenie Polski. Uda się dzięki temu odzyskać część pasma i wykorzystać go pod nowocześniejsze technologie. Przedstawiciele operatora informują, że pilotażowy proces próbnych wyłączeń na południu kraju przebiegł pomyślnie, a sieć jest gotowa do zastąpienia jej 4G i 5G.- czytamy w komunikacie prasowym.Decyzją T-Mobile nikt nie powinien być zaskoczony. Telekom wysyłał powiadomienia do klientów biznesowych i indywidualnych o ewentualnej konieczności wymiany karty SIM lub przestarzałego urządzenia. Karty SIM można bezpłatnie wymienić w salonie - niezbędna jest karta nie starsza niż 6-letnia. Telefon niestety trzeba będzie zakupić, co może być ciosem dla wielu seniorów użytkujących tanie, przestarzałe telefony. Może, ale nie musi, bowiem aktywna pozostanie sieć 2G, pozwalająca wysyłać SMS-y i nawiązywać połączenia telefoniczne. Dlaczego?