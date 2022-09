iPhone 14 Pro przetestowany w AnTuTu. Wynik wielu zaskoczy

Wydajność iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro w AnTuTu - wynik

Smartfony iPhone 14 zostały oficjalnie zaprezentowane 7 września i wielką tajemnicą nie jest to, że trafiły już w ręce pierwszych dziennikarzy. Do momentu zdjęcia embargo recenzje nowości Apple nie pojawią się zapewne w sieci, ale zasypią ją przecieki takie jak ten. iPhone 14 Pro przetestowano w popularnym benchmarku Antutu, a osiągnięty przezeń wynik niejednego zaskoczy.Tylko dwa tegoroczne modele smartfonów Apple otrzymały najnowszy układ Apple A16 Bionic. Mowa o modelach iPhone 14 Pro i bajońsko drogim iPhone 14 Pro Max. W Internecie pojawiły się już dane na temat ich wydajności w oparciu o test Geekbench 5. iPhone 14 Pro uzyskał rezultaty 1879 i 4664 punktów w testach jednego i wielu rdzeni, co oznaczało umiarkowany wzrost względem iPhone 13 Pro, legitymującego się wynikami 1797 i 4659 punktów. Teraz poznaliśmy wydajność iPhone'a 14 Pro w AnTuTu.Wyniki iPhone 14 Pro w AnTuTu udostępnił serwis MySmartPrice. Przetestowano w nim zarówno iPhone 14 Pro 1 TB, jak i iPhone 14 Pro Max 1 TB z 6 GB pamięci RAM. Rezultaty wielu wprawią w osłupienie. iPhone 14 Pro osiągnął łączny wynik na poziomie 978 147 punktów, a iPhone 14 Pro Max - 972 936 punktów. Rezultaty w teście procesora wyniosły odpowiednio 246 572 i 241 999 punktów.