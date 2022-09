Wiemy już niemal wszystko o Honor X40. To będzie bardzo ciekawy średniak

Bezkonkurencyjny ekran w tej klasie.

Ile zapłacimy za Honora X40?

W przyszłym tygodniu, a dokładniej 15 września, Honor oficjalnie zaprezentuje nowe smartfony z serii X40, o którym informował już kilka dni temu, ujawniając, że będzie miał znakomity zakrzywiony wyświetlacz z 10-bitowym odwzorowaniem kolorów. I choć nie ujawnił przy tym reszty informacji na temat zastosowanych podzespołów, to jednak zrobił to Digital Chat Station za pośrednictwem serwisu weibo. Czego zatem można spodziewać się po nadchodzącym smartfonie? Honor X40 zostanie wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz z pojedynczym otworem i bardzo małymi ramkami. Ogólny stosunek ekranu do obudowy wydaje się znacznie wyższy, niż w przypadku smartfonów konkurencji. Będzie to wyświetlacz typu OLED, który obsługuje 1B kolorów. Pod wyświetlaczem umieszczony zostanie optyczny czytnik linii papilarnych. Ten panel ma charakteryzować się częstotliwością odświeżania dochodzącą do 120 Hz, przekątną 6.67” i rozdzielczością wynoszącą 1080 x 2400 pikseli. Przy takich parametrach łatwo stwierdzić, że będzie to ekran o proporcjach 20:9.Za moc obliczeniową w smartfonie Honor X40 odpowiedzialny będzie SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który jest dość często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który ma współpracować z maksymalnie 8 GB pamięci RAM (standardowy wariant z 6 GB) i 256 GB pamięci wewnętrznej. W tańszym modelu będzie natomiast 128 GB pamięci na dane.Całkiem fajnie prezentujący się moduł aparatu w kształcie koła, składający się z dwóch obiektywów i lampy błyskowej ma zawierać 50-megapikselowy aparat główny i kamerę pomocniczą o rozdzielczości 2 Mp. Prawy aparat wygląda jak standardowy, drugi to najprawdopodobniej obiektyw do głębi, mając na uwadze ujawnione parametry. Wewnątrz okręgu znajduje się branding „Matrix AI Vision Camera”. Selfie dedykowany zostanie natomiast moduł 8 MP.Niestety kolejny raz z niewiadomych powodów zabraknie obiektywu do zdjęć z szerokim polem widzenia, co akurat jest dość dziwnym zagraniem. Myślę sobie jednak, że to znak rozpoznawczy serii, gdyż w poprzedniku również go nie było.Energię dostarczy akumulator o pojemności 5100 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 40W (większa pojemność o 300 mAh i wolniejsze ładowanie o 26W względem poprzednika ). Pod względem oprogramowania telefon zaoferuje system Android 12 z interfejsem Magic UI 6.1. Oczywiście będzie wsparcie dla usług Google. Telefon ma podobno wymiary 161,6 x 73,9 x 7,9 mm i waży 172g.Niestety cena na tym etapie nie jest jeszcze znana, co jest dość zaskakujące, zważywszy na fakt, że do premiery powstało niewiele czasu. Pewne jest jednak, że będzie droższy od swojego poprzednika, zważywszy na zastosowane uaktualnienia w specyfikacji i sytuacje na rynku podzespołów. Niewykluczone zatem, że wystartuje z ceną na poziomie 349~399 euro, co po przeliczeniu da nam około 1650~1900 złotych.Źródło: weibo.com / fot. tyt. Honor