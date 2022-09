Dell produkuje komputery w Polsce już 15 lat, a lokalny oddział obchodzi 30-lecie

Polski oddział Dell Technologies obchodzi 30 rocznicę. Wszystko zaczęło się po prostu od biura, ale w połowie historii Della w naszym kraju doszła też produkcja sprzętu na dużą skalę. W ciągu kolejnych lat Dell poszerzał swoje portfolio, ale też zaczął zwracać coraz większą uwagę na ekologię.



Dell przez ostatnie 30 lat mocno poszerzył portfolio i stał się liderem na rynku biznesowym

W 1992 roku biuro Dell Technologies było związane tylko z komputerami osobistymi. Jak podkreślano na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami mediów, obecnie koncern zapewnia kompleksowe środowisko IT dla firm (m.in. także dzięki połączeniu z EMC 5 lat temu), ale również oferuje szeroką gamę produktów dla zwykłych klientów domowych. Od profesjonalnego segmentu jak stacje robocze, serwery, rozwiązania enterprise, ultrabooki, biurowe laptopy, wzmacniane komputery rugged (w tym segmencie produkcję Della przewyższa tylko jedna firma), a przechodząc do komputerów przenośnych i stacjonarnych ogólnego użytku, do nauki czy nawet gamingowych (w dużej mierze pod marką Alienware) czy monitorów i wielu innych akcesoriów. Ale to i tak tylko uproszczone spojrzenie na ofertę Della.





W portfolio Dell Technologies znajdziemy bardzo szeroką gamę rozwiązań / Foto: Dell



Dell pokrywa nawet kompleksowo środowisko komputerowo-infrastrukturalne, osiągając 36 proc. udziałów w segmencie komputerowego sprzętu biznesowego. Koncern podkreśla, że jako jedyna firma na rynku w pełni pokrywa cykl życia urządzenia końcowego, od wdrożenia, przez utrzymanie aż do jego wycofania. To przyczynia się do oszczędności dla firm na poziomie nawet 25 proc.



Dell pokrywa nawet kompleksowo środowisko komputerowo-infrastrukturalne, osiągając 36 proc. udziałów w segmencie komputerowego sprzętu biznesowego. Koncern podkreśla, że jako jedyna firma na rynku w pełni pokrywa cykl życia urządzenia końcowego, od wdrożenia, przez utrzymanie aż do jego wycofania. To przyczynia się do oszczędności dla firm na poziomie nawet 25 proc.

Jedną z ciekawszych linii laptopów są sprzęty rugged, w których Dell jest wideliderem produkcji / Foto: własne



Jak stwierdził Sebastian Antkiewicz zasiadający na stanowisku Products & Solutions Senior Manager w Dell Technologies Polska - "Dziś, jako jeden z nielicznych dostawców, możemy zbudować dla klienta cały łańcuch rozwiązań IT w przedsiębiorstwie - od użytkownika końcowego, poprzez lokalne, aż do centralnego centrum przetwarzania danych z backupem, który jest dziś niezmiernie ważny, łącznie z rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa."



Komputery marki Dell produkowane są także w Polsce i to od 15 lat

Zapewne niewielu klientów zdaje sobie z tego sprawę, że Dell produkuje komputery również w Polsce. Nie chodzi co prawda o dosłownie wszystkie ich segmenty (a naturalnie wiele komponentów musi być sprowadzanych spoza UE jak chociażby CPU czy GPU), ale już od 15 lat stacje robocze, serwery i częściowo rozwiązania storage tworzone są w Łodzi. W 2007 roku Dell Technologies uruchomił fabrykę, w której produkuje się sprzęt dla klientów indywidualnych i korporacyjnych z regionu EMEA (Europe, Middle East and Africa, czyli Europa, Bliski Wschód i Afryka). Przez ten czas z linii produkcyjnych zeszło ponad 50 milionów urządzeń, a tylko w ostatnim roku 6 milionów.



Jak stwierdził Sebastian Antkiewicz zasiadający na stanowisku Products & Solutions Senior Manager w Dell Technologies Polska - "Dziś, jako jeden z nielicznych dostawców, możemy zbudować dla klienta cały łańcuch rozwiązań IT w przedsiębiorstwie - od użytkownika końcowego, poprzez lokalne, aż do centralnego centrum przetwarzania danych z backupem, który jest dziś niezmiernie ważny, łącznie z rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa."Zapewne niewielu klientów zdaje sobie z tego sprawę, że Dell produkuje komputery również w Polsce. Nie chodzi co prawda o dosłownie wszystkie ich segmenty (a naturalnie wiele komponentów musi być sprowadzanych spoza UE jak chociażby CPU czy GPU), ale już od 15 lat stacje robocze, serwery i częściowo rozwiązania storage tworzone są w Łodzi. W 2007 roku Dell Technologies uruchomił fabrykę, w której produkuje się sprzęt dla klientów indywidualnych i korporacyjnych z regionu EMEA (Europe, Middle East and Africa, czyli Europa, Bliski Wschód i Afryka). Przez ten czas z linii produkcyjnych zeszło ponad 50 milionów urządzeń, a tylko w ostatnim roku 6 milionów.

Dla biznesu ważne są nie tylko serwery, ale też bardziej codzienne maszyny do pracy biurowej / Foto: własne



Według słów Sebastiana Antkiewicza - "To jedyna fabryka naszej firmy w tej części świata. Jej rola jest na tyle ważna w całym łańcuchu dostaw, że w pandemii produkcja nie zatrzymała się nawet na godzinę. To serce Dell w Polsce w klimacie zero-waste. Przetwarzamy bowiem wszystkie możliwe odpady. Zakład zasilany jest w 100 proc. energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym kupowaną na rynku zielonej energii. Planujemy też dalszy jej rozwój. M.in. przy fabryce powstanie specjalna farma solarna." Co ważne Dell Technologies jest obecnie największych recyclerem na świecie, a polska fabryka zero waste jest tego ważnym punktem.



Dell wiąże duże plany z Polską, rozbuduje fabrykę i uruchomi centrum badawczo-rozwojowe

Wszystko wskazuje na to, że Polska jest wyjątkowo ważnym miejscem dla koncernu. Dell Technologies dalej chce inwestować w naszym kraju i rozbudowywać pod różnym kątem kwestie związane z produkcją oraz dotarciem do rynku i klienta. Bardzo istotna jest też perspektywa przyszłego uruchomienia w Polsce dużego centrum badawczo-rozwojowego, które będzie zajmować się oprogramowaniem dla linii Dell z segmentu enterprise.



Zobacz również: Pamiętacie składanego ASUSa? Przy nim Lenovo ThinkPad X1 Fold jest naprawdę tani



Źródło: Dell / własne / Foto: własne Według słów Sebastiana Antkiewicza - "To jedyna fabryka naszej firmy w tej części świata. Jej rola jest na tyle ważna w całym łańcuchu dostaw, że w pandemii produkcja nie zatrzymała się nawet na godzinę. To serce Dell w Polsce w klimacie zero-waste. Przetwarzamy bowiem wszystkie możliwe odpady. Zakład zasilany jest w 100 proc. energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym kupowaną na rynku zielonej energii. Planujemy też dalszy jej rozwój. M.in. przy fabryce powstanie specjalna farma solarna." Co ważne Dell Technologies jest obecnie największych recyclerem na świecie, a polska fabryka zero waste jest tego ważnym punktem.Wszystko wskazuje na to, że Polska jest wyjątkowo ważnym miejscem dla koncernu. Dell Technologies dalej chce inwestować w naszym kraju i rozbudowywać pod różnym kątem kwestie związane z produkcją oraz dotarciem do rynku i klienta. Bardzo istotna jest też perspektywa przyszłego uruchomienia w Polsce dużego centrum badawczo-rozwojowego, które będzie zajmować się oprogramowaniem dla linii Dell z segmentu enterprise.Źródło: Dell / własne / Foto: własne

Dell Technologies wciąż chce inwestować w Polsce.