Laptopy ASUS ExpertBook z Intel Core i9 12 gen vPro i grafikami Intel Arc lub RTX

Biznesowe laptopy często kojarzą się z jednostkami niskonapięciowymi ale solidnie wykonanymi i z dodatkowymi kwestiami bezpieczeństwa. Jednak nie możemy zapominać o mobilnych stacjach roboczych, czyli laptopach, w których znajdziemy znacznie wydajniejsze CPU i GPU niż prostsze niskonapięciowe rozwiązania. Jeśli nie chcemy rezygnować z wysokiej mocy, ale przy tym kompaktowych komputerów przenośnych, to interesujące wydają się nowe modele z linii ASUS ExpertBook.



Lekki i całkiem wydajny ASUS ExpertBook B5 z ekranem OLED i rysikiem

Mniejszym z zaprezentowanych komputerów jest klasyczny ASUS ExpertBook B5 i jego opcja ASUS ExpertBoox B5 Flip w konwertowalnej formie (dotykowy ekran składany nawet o 360 stopni m.in. do pozycji tabletu czy namiotu lub odchylenie matrycy idealnie na płasko na biurku). Znajdziemy w nim procesory Intel Core 12 gen vPro (aż do Intel Core i7-1270P), grafiki Intel Arc A350M, do 40GB RAM, nośniki SSD NVMe (obsługuje RAID), WiFi 6E, czy opcjonalne ekrany OLED o 100 proc. pokryciu przestrzeni barw DCI-P3.





ASUS ExpertBook B5 i ASUS ExpertBook B5 Flip / Foto: ASUS



Firma chwali się, że ASUS ExpertBook B5 to najlżejszy 16-calowy laptop w jej ofercie. Mimo takiej przekątnej matrycy (nieco większej niż typowe 15,6 cala), waży zaledwie 1,4 kg. Warto dodać, że ekran ma proporcje 16:10, a wariant Flip został wyposażony w szybko ładujący się aktywny rysik (15 sekund pod dostarczana energii elektrycznej wystarczy nawet na 45 minut pracy).



Wyjątkowo wysoka moc z Intel Core i9 i Nvidia RTX w ASUS ExpertBook B6 Flip

Mocniejszą propozycją jest ASUS ExpertBoox B6 Flip. Jego konwertowalna konstrukcja zawiera w sobie 16 calowy ekran - opcjonalnie w wariancie miniLED o jasności 1000 nitów i z dobrą wartością odwzorowania barw. Mocy obliczeniowej na pewno nie zabraknie, bo komputer będzie sprzedawany nawet z procesorami Intel Core i9-12950HX vPro i kartami graficznymi Nvidia RTX A2000 8GB.



Firma chwali się, że ASUS ExpertBook B5 to najlżejszy 16-calowy laptop w jej ofercie. Mimo takiej przekątnej matrycy (nieco większej niż typowe 15,6 cala), waży zaledwie 1,4 kg. Warto dodać, że ekran ma proporcje 16:10, a wariant Flip został wyposażony w szybko ładujący się aktywny rysik (15 sekund pod dostarczana energii elektrycznej wystarczy nawet na 45 minut pracy).Mocniejszą propozycją jest ASUS ExpertBoox B6 Flip. Jego konwertowalna konstrukcja zawiera w sobie 16 calowy ekran - opcjonalnie w wariancie miniLED o jasności 1000 nitów i z dobrą wartością odwzorowania barw. Mocy obliczeniowej na pewno nie zabraknie, bo komputer będzie sprzedawany nawet z procesorami Intel Core i9-12950HX vPro i kartami graficznymi Nvidia RTX A2000 8GB.

ASUS ExpertBook B6 Flip / Foto: ASUS



Zaawansowana konstrukcja układu chłodzenia gwarantuje dobre temperatury sprzętu, ale też wycisza pracę oraz zwiększa wydajność. Procesor może komfortowo pracować przy całkowitym TDP na poziomie 135 W (55 W CPU i 80 W GPU) w trybie Performance. Co więcej, dzięki obsłudze technologii NVIDIA Dynamic Boost 2.0 można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność GPU. To mobilna stacja robocza o naprawdę wysokiej wydajności - pierwsza w linii ASUS ExpertBook.



Nowe wydajne laptopy dla profesjonalistów już wkrótce w sklepach

Nowe komputery z oferty firmy ASUS są zgodne z certyfikatami EPEAT Gold i Energy Star, a nawet otrzymały pewne wzmocnienia według standardu MIL-STD 810H. Laptopy według zapowiedzi mają wejść do sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku.



Zobacz również: Pamiętacie składanego ASUSa? Przy nim Lenovo ThinkPad X1 Fold jest naprawdę tani



Źródło i foto: ASUS Zaawansowana konstrukcja układu chłodzenia gwarantuje dobre temperatury sprzętu, ale też wycisza pracę oraz zwiększa wydajność. Procesor może komfortowo pracować przy całkowitym TDP na poziomie 135 W (55 W CPU i 80 W GPU) w trybie Performance. Co więcej, dzięki obsłudze technologii NVIDIA Dynamic Boost 2.0 można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność GPU. To mobilna stacja robocza o naprawdę wysokiej wydajności - pierwsza w linii ASUS ExpertBook.Nowe komputery z oferty firmy ASUS są zgodne z certyfikatami EPEAT Gold i Energy Star, a nawet otrzymały pewne wzmocnienia według standardu MIL-STD 810H. Laptopy według zapowiedzi mają wejść do sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku.Źródło i foto: ASUS

Konwertowalne i klasyczne rozwiązania.