Tak wygląda Meta Quest Pro - nowy zestaw VR Facebooka

Film z prototypem pojawił się w sieci.



Na początku były zdjęcia. Później do całości doszedł film. Na materiale wideo, który pojawił się w sieci widzimy rzekome gogle Meta Quest Pro, które mają zadebiutować jeszcze w październiku tego roku. Całość daje nam pogląd na to, jak mniej więcej będzie rysowała się przyszłość tego typu technologii od Meta. Autor wideo twierdzi, że urządzenie Meta Quest Pro zostało pozostawione w pokoju hotelowym.



Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi.



Meta Quest Pro - gdzie widać zmiany?



To, co od razu rzuca się w oczy w przypadku rzekomego zestawu Meta Quest Pro, to jego wygląd z trzema kamerami umieszczonymi z przodu zestawu. Do tego wszystkiego można dodać także przeprojektowane kontrolery, które zrywają z dotychczasowym designem. Opakowanie faktycznie posiada etykietę z podpisem Meta Quest Pro. Twórca filmu zwrócił również uwagę na to, że mamy do czynienia z samplem inżynieryjnym, który nie jest przeznaczony do sprzedaży.









Opisywane materiały pojawiają się dokładnie na miesiąc przed konferencją Meta Connect, która odbędzie się 11 października. Mark Zuckerberg potwierdził już wcześniej, że to właśnie wtedy Meta zaprezentuje zupełnie nowy zestaw do wirtualnej rzeczywistości. Na evencie dowiemy się również więcej w kontekście przyszłości metaverse.





Plotki dotyczące istnienia zestawu Meta Quest Pro pojawiały się już wcześniej - w lipcu tego roku programista Steve Moser znalazł wspominki o takim urządzeniu w kodzie Mety. Samo pozostawienie sprzętu w pokoju hotelowym również nie jest niczym dziwnym. Podobne przypadki w świecie technologii zdarzały się już wcześniej.



W tym miejscu warto wspomnieć chociażby o iPhonie 4 pozostawionym w barze, smartfonie Pixel w metrze czy prototypie zegarka od Google, który został zgubiony w restauracji.





Co sądzicie o nowym zestawie od Meta?