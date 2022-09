Tańszy gamepad Xbox Elite Series 2 Core w białym wydaniu. Premium w lepszej cenie

Podstawowe solidne bezprzewodowe kontrolery do konsol Xbox (a także PC czy urządzeń mobilnych i smart TV, ich kompatybilność jest dość szeroka) to wydatek powyżej 250 złotych. Można mieć oczywiście dużo tańsze gamepady ale i bez problemu znajdziemy droższe konstrukcje. Nie chodzi mi tylko o asortyment ceniących się firm specjalizujących się w takim sprzęcie, ale i nawet oficjalny wariant Elite. Microsoft w tym miesiącu wprowadza opcję pośrednią, albo innymi słowy tańszą premium (oczywiście wciąż nie należy do dosłownie tanich) w postaci Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core in white.



Nie potrzebujesz dodatkowych akcesoriów, a chce mieć gamepada Elite? Microsoft ma coś nowego

Edycja kontrolera z dopiskiem Core na pierwszy rzut oka (poza odmiennym kolorem) wydaje się tylko pozbawiona dodatkowych akcesoriów względem głównego wariantu Xbox Elite Wireless Controler Series 2. Podobnie jak w najwyższej wersji znajdziemy gumowane uchwyty boczne, regulowane bumpery, spusty i gałki, wbudowany akumulator (zapewnia do 40 godzin działania na jednym ładowaniu) czy opcję mapowania przycisków w aplikacji Xbox Accessories.







W zestawie nie znajdziemy jednak stacji ładowania, wymiennych gałek i krzyżaka, specjalnych łopatek (do obsługi dodatkowych akcji) czy solidnego etui. Microsoft dokładna jedynie przewód USB-C i klucz do regulacji gałek. Co nie znaczy, że nie można mieć finalnie takiego samego pełnego kontrolera Xbox Elite Wireless Controler Series 2, ale w białym wydaniu. Akcesoria będą możliwe do dokupienia jako osobny produkt. Dzięki nim oba gamepady zrównują się i jedynie będą miały wtedy inny kolor.



Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core wejdzie do sprzedaży już w tym miesiącu

Kontrolery Xbox Elite Wireless Controler Series 2 - Core (podobnie jak pełna edycja Elite czy standardowe gamepady do Xbox Series) są zgodne z konsolami Xbox Series i Xbox One, PC (po podłączeniu przez przewód, Bluetooth lub specjalnym sprzedawanym osobno bezprzewodowym donglem USB) oraz różnymi innymi urządzeniami z interfejsem Bluetooth (smartfony, tablety, smart TV).



W zestawie nie znajdziemy jednak stacji ładowania, wymiennych gałek i krzyżaka, specjalnych łopatek (do obsługi dodatkowych akcji) czy solidnego etui. Microsoft dokładna jedynie przewód USB-C i klucz do regulacji gałek. Co nie znaczy, że nie można mieć finalnie takiego samego pełnego kontrolera Xbox Elite Wireless Controler Series 2, ale w białym wydaniu. Akcesoria będą możliwe do dokupienia jako osobny produkt. Dzięki nim oba gamepady zrównują się i jedynie będą miały wtedy inny kolor.Kontrolery Xbox Elite Wireless Controler Series 2 - Core (podobnie jak pełna edycja Elite czy standardowe gamepady do Xbox Series) są zgodne z konsolami Xbox Series i Xbox One, PC (po podłączeniu przez przewód, Bluetooth lub specjalnym sprzedawanym osobno bezprzewodowym donglem USB) oraz różnymi innymi urządzeniami z interfejsem Bluetooth (smartfony, tablety, smart TV).

Jeśli dokupimy zestaw akcesoriów, to nowa tańsza wersja Core zrówna się z wyższym modelem gamepada / Foto: Microsoft



Gamepad Xbox Elite Series 2 Core w kolorze białym będzie dostępny w sugerowanej cenie 599 złotych. Dla porównania regularny Xbox Elite Series 2 kosztuje 749 złotych. Za to dodatkowy zestaw akcesoriów, na który składają się wymienny pad kierunkowy, 4 wymienne drążki (2 klasyczne, 1 długi, 1 kopułkowy), 4 łopatki (2 średnie, 2 mini), futerał, stacja dokująca do ładowania i kabel USB-C, będzie oferowany za 269 złotych. Nowy kontroler i paczka wymiennych komponentów wejdą do sprzedaży już w tym miesiącu. Dokładnie 21 września 2022 roku.



Źródło i foto: Microsoft

