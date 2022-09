Mój ulubiony sprzęt ASUS'a w nowej odsłonie. Zenbook Pro 14 Duo OLED to potężny laptop z dwoma ekranami

Revolut Pay to nowa usługa, która pozwala klientom płacić za zakupy w internecie jednym kliknięciem.

Flagowy procesor i topowy ekran OLED

Jeszcze lepszy ScreenPad Plus

W marciu biegłego roku miałem okazję testować ZenBooka Duo UX482 i muszę przyznać bez przesadnego wazeliniarstwa, że sprzęt zrobił na mnie ogromne wrażenie. Teraz ASUS zaprezentował najnowszy model Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), czyli laptop z dwoma ekranami, który został stworzony z myślą o twórcach. Jak podkreśla producent, sprzęt został wyposażony w dodatkowy ekran dotykowy ScreenPad Plus najnowszej generacji, który połączono z zupełnie nową konstrukcją Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) o automatycznym nachyleniu, poprawiającą zarówno chłodzenie, jak i ergonomię pracy.Zenbook Pro 14 Duo OLED napędzany przez przez topowy mobilny procesor, a za wydajność graficzną odpowiada układ. Według tajwańskiego producenta, wydajny system chłodzenia pozwala na uzyskanie świetniej wydajności - do 85 W współczynnika TDP. Wszystko to dzięki zastosowanej technologii ASUS IceCool Plus, wspomaganej przez mechanizm AAS Ultra, który wentyluje obudowę, a także odchyla dodatkowy ekran dotykowy ScreenPad Plus pod dogodnym dla użytkownika kątem, zapewniając tym samym doskonałe wrażenia wizualne jak i użytkowe.Skoro mowa o sprzęcie dla twórców, czyli m. in. grafików czy fotografów, producent musiał zastosować topowy ekran. Sprzęt wyposażono w panel dotykowy 2,8K OLED HDR 16:10 z obsługą Dolby Vision - charakteryzuje go częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, certyfikacja PANTONE Validated oraz TÜV Rheinland, a także 100% pokrycie kinowej palety barw DCI-P3.Za zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa oczu użytkownika przy dłuższych sesjach pracy, odpowiada natomiast certyfikacja TÜV Rheinland - potwierdzająca niską emisję światła niebieskiego.Komputer wyposażono w ScreenPad Plus nowej generacji. To 12,7-calowy, pełnowymiarowy, dodatkowy ekran dotykowy z obsługą precyzyjnych rysików, takich jak ASUS Pen 2.0. Specjalnie dla potrzeb systemu AAS Ultra całkowicie przeprojektowano funkcję jego unoszenia. Mechanizm unosi tylną część ScreenPad Plus o 20 mm, odchylając go o 12° po otwarciu komputera. Dzięki temu ScreenPad Plus znajduje się pod idealnym kątem widzenia, co ułatwia pracę z głównym ekranem dotykowym. Ponadto zabieg ten poprawia wydajność chłodzenia, zapewniając o 38% większy przepływ powietrza niż w przypadku poprzednika.ASUS ScreenPad Plus z AAS Ultra napędzany jest przez najnowsze oprogramowanie ScreenXpert 3. Wbudowane aplikacje, takie jak App Switcher i App Navigator zwiększają produktywność, ponadto obsługują również zewnętrzne wyświetlacze. Nowa aplikacja Control Panel daje użytkownikom precyzyjną i intuicyjną kontrolę nad aplikacjami do pracy twórczej. Umożliwia prostą zmianę np. rozmiaru pędzla, zmianę nasycenia, regulację krycia warstw i wiele innych. Do wyboru, dostępne są cztery rodzaje kontroli - Dial, Button, Slider i Scroll - aby bezproblemowo zintegrować się z każdym rodzajem pracy. Panel sterowania można oczywiście całkowicie dostosować do własnych potrzeb - współpracuje on z programami Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro i After Effects - lista kompatybilnych aplikacji jest cały czas rozszerzana.Zenbook Pro 14 Duo OLED wyceniono na 12 999 zł. Komputer niebawem powinien pojawić się w polskich sklepach.Źródło: ASUS