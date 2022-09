Uważajcie na adaptery 12VHPWR dla kart graficznych

Realne zagrożenie

Przejściówki 8-pin Molex do 12VHPWR

"PCI-SIG dowiedziała się, że niektóre implementacje złączy 12VHPWR wykazały odchylenia termiczne, które w pewnych warunkach mogą powodować problemy z bezpieczeństwem. Chociaż specyfikacje PCI-SIG dostarczają informacji niezbędnych do interoperacyjności, nie próbują obejmować wszystkich aspektów prawidłowego projektowania, opierając się na wielu najlepiej znanych w branży metodach i standardowych praktykach projektowych. Ponieważ grupy robocze PCI-SIG składają się z wielu doświadczonych ekspertów w dziedzinie projektowania złączy i systemów, będą oni analizować dostępne informacje na temat tego problemu i pomagać z opracowywaniem wszelkich rozwiązań w odpowiednim zakresie.

W miarę pojawiania się kolejnych szczegółów na ten temat, PCI-SIG będzie dostarczać dalsze informacje. W międzyczasie zalecamy ścisłą współpracę z dostawcami złączy i zachowanie należytej staranności przy korzystaniu z połączeń o dużej mocy, szczególnie tam, gdzie mogą istnieć obawy dotyczące bezpieczeństwa."

Niebezpieczeństwo jest realne

Nowe konektory o nazwiedla urządzeń korzystających z magistrali PCIe 5.0 zostały zaprezentowane już jakiś czas temu. Miłośnicy nowych technologii kojarzą je zapewne głównie z kartami graficznymi o największym poborze mocy, w których zastąpiły one dotychczasowe złącza 8-pin. Na chwilę obecną wciąż zdecydowana mniejszość zasilaczy oferuje specjalne wtyczki, a większość użytkowników sprzętu korzystającego z nowoczesnego standardu stosuje przeróżne. PCI-SIG (ang. The Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) wystosowało właśnie związane z nimi ostrzeżenie.Największą z zalet wtyczki 12VHPWR jest fakt, iż jest w stanie zapewnić aż 600 W mocy na 12 liniach, czyli cztery razy więcej niż konektor 8-pinowy. Na domiar dobrego, rozmiary wtyczek są zbliżone. Niestety, na rynku pojawia się cała masa adapterów, z których korzystanie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pożaru. Ostrzega przed tym PCI-SIG cytowane przez serwis Wccftech.PCI-SIG twierdzi, że niektóre elementy niektórych konektorów mogą się stopić lub zapalić, jeśli będą pracować na granicy swoich możliwości w niesprzyjających warunkach, takich jak choćby słabo wentylowana obudowa.Problem wynika zkart korzystających ze złączy 8-pinowych. Wiele procesorów graficznych obecnej generacji wyposażono w nawet trzy 8-pinowe porty - często przekraczają one limit znamionowy tych złączy. Nierzadko GPU pobierają większość mocy z jednej wtyczki,W ramach krótkiego testu Wccftech podłączył dwie 8-pinowe wtyczki do jednego złącza 12VHPWR za pomocą adaptera i wymusił obciążenie na poziomie 600 W. Zasilacz z łatwością dostarczył 600 W, przenosząc nieco ponad 300 W na każde 8-pinowe złącze, które nie powinno przesyłać ze względów bezpieczeństwa więcej niżmocy...Rozwiązanie jest proste: zanim kupisz sobie kartę graficzną ze złączem 12VHPWR, najpierw spraw sobie stosowny zasilacz. Może to okazać się niezbędne w przypadku nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, których premiera jest tuż za rogiem.Źródło: wccftech