ASRock naprawił irytującą cechę swoich płyt głównych

Dobra wiadomość przed 27 września.

ASRock X670E Steel Legend - aktualizacja BIOS

Update: The new BIOS has been fixed☺️ https://t.co/AWYJllwUwM — HXL (@9550pro) September 1, 2022

Skąd wynikał tak długi czas bootowania?

Z początkiem września w mediach pojawiły się pierwsze informacje o tym, że komputery z płytami głównymi z podstawką AM5 dla procesorów AMD Ryzen 7000 oraz obsługą pamięci DDR5 RAM mogą uruchamiać się przeraźliwie wolno. Wszystko przez płytęi towarzyszącą jej naklejkę z komunikatem dotyczącym czasu bootowania po wyczyszczeniu. ASRock udostępnił już nowy BIOS, który rozwiązuje ten problem.Pierwsze doniesienia o dziwnej przypadłości ASRock X670E Steel Legend przekazywał 1 września w mediach społecznościowych użytkownik Twittera o pseudonimie. Zgodnie z informacjami z naklejki, czas bootowania wahał się od ok. 100 sekund dla komputerów z dwoma kościami pamięci RAM po 16 GB każda do nawet 400 sekund w przypadku konfiguracji 4x32 GB.ASRock poinformował właśnie, że rozwikłał irracjonalnie długi czas bootowania po wyczyszczeniu CMOS przez aktualizację oprogramowania mikroukładowego.Problem był prawdopodobnie związany z sekwencją treningową pamięci RAM na platformie AM5 , która była uruchamiana podczas pierwszego cyklu rozruchu płyty i za każdym razem, gdy użytkownik czyści pamięć CMOS płyty. Działo się tak po to, aby przywrócić ustawienia fabryczne płyty.Po takim zabiegu pamięć RAM przechodzi początkową inicjalizację w komputerze. Po jej zakończeniu system przechodzi do fazy kalibracji znanej jako szkolenie w zakresie odczytu/zapisu. Podczas tego procesu system uruchamia algorytmy w celu wyrównania zegara DRAM i strobowania danych, określenia odpowiednich opóźnień odczytu i zapisu, przygotowania do trwających odczytów danych i zgłaszania wszelkich błędów napotkanych podczas sekwencji.Pocieszającym jest to, że powyższy problem dotyczył najpewniej wyłącznie płyt AM5 od firmy AsRock.Premiera sklepowa nowych płyt AM5 oraz procesorów AMD Ryzen 7000 odbędzie się 27 września tego roku.Źródło: ASRock