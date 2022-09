Sankcje Huawei złagodzone. Ważna decyzja USA

Światełko w tunelu.

Stany Zjednoczone luzują restrykcje wymierzone w chińskie firmy

Dla dobra Ameryki, nie Chin

"Interesariusze z USA muszą być w pełni zaangażowani w międzynarodowe organizacje normalizacyjne, szczególnie tam, gdzie krytyczne, ale czasami niewidoczne normy, które ustanawiają, mają ważne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego, a także komercyjne"

"Nowa zasada pomoże rozwinąć przywództwo USA w tych krytycznych organach"

Huawei w pierwszym kwartale 2019 roku, według informacji przekazywanych przez IDC, do spółki z marką Honor miał największy udział w rynku smartfonów w Polsce. Dziś po rekordowym wyniku na poziomie 35,4 procent udziałów nie pozostał nawet ślad - wszystko przez sankcje nałożone na Huawei inne chińskie firmy przez rząd Stanów Zjednoczonych. Wielu szansy dla Chińczyków dopatrywało się w odejściu Donalda Trumpa od władzy i przejęciu sterów przez Joe Bidena. Nic takiego się jednak nie wydarzyło... aż do teraz.Administracja Donalda Trumpa w 2019 roku dodała Huawei i szereg pozaamerykańskich oddziałów firmy do czarnej listy, która ograniczyła dostęp chińskiego giganta do wielu kluczowych technologii pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Huawei musiało zerwać relacje z wieloma dostawcami oraz porzucić m.in. Usługi Google na swoich smartfonach. Teraz pojawiła się nadzieja za sprawą najnowszej decyzji amerykańskiego rządu.Rząd USA luzuje ograniczenia dotyczące udostępniania technologii firmom z czarnej listy. Wszystko po to, aby utrzymać wiodącą pozycję Stanów Zjednoczonych w ustanawianiu międzynarodowych standardów. W czwartek 8 września Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu ogłosiło regułę zezwalającą na udostępnienie określonych technologii i oprogramowania, gdy organizacje debatują i decydują o kolejnych standardach. Decyzja ma stanowić odpowiedź na wątpliwości co do tego, czy w takich sytuacjach firmy amerykańskie muszą zabezpieczać licencje przed udostępnieniem technologii "niskiego poziomu" stronom objętym sankcjami.Waszyngton jest mocno zaniepokojony tym, że rząd Chin i największe państwowe firmy odgrywają coraz większą rolę w grupach technicznych, które określają sposób projektowania i stosowania technologii na całym świecie, dając w ten sposób przewagę konkurencyjną korporacjom, które USA uznają za zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Pomimo amerykańskich sankcji Chiny wciąż skrają dystans i dążą konsekwentnie w stronę zostania nowym światowym liderem innowacji.– powiedział w oświadczeniu Alan Estevez, podsekretarz ds. handlu dla przemysłu i bezpieczeństwa.– dodał.Jak widać, nawet gdy Amerykanie luzują sankcje, to tylko po to, aby utrudnić Chińczykom życie. Interesujące.Źródło: Bloomberg