Wyciek: wydajność Nvidia RTX 4060 rozczarowuje niektórych internautów

Oj, trudno im dogodzić.

NVIDIA GeForce RTX 4060 może niektórych rozczarować wydajnością

AD106 is not very strong. The typical TSE score is < 7000.

And both AD106 and AD107 are using PCIE x8. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 10, 2022

Do premiery nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 zostało prawdopodobnie osiem dni. 10 września popularny producent zapowiedział konferencję Project Beyond w ramach GTC 2022, na którym powinniśmy zobaczyć układy, a być może także. Już teraz w sieci znani leaksterzy publikują nieoficjalne informacje na temat nowej generacji układów. Najnowsze dotyczą tańszego RTX 4060 i nie są dla wszystkich pozytywne.O ile trzy najwydajniejsze karty graficzne spełnią zapewne nadzieje pokładane w ich wydajności, to moc obliczeniowa RTX 4060 nie okazać się satysfakcjonująca dla wszystkich fanów marki. Jeśli wierzyć cenionemu leaksterowi Kopite7kimi, wynik GeForce RTX 4060 w benchmarku Time Spy Extreme ma być niższy niż 7000 punktów.Czy to rzeczywiście powód do smutku? Zdania są podzielone. Korzystający z PCIe x8 układw RTX 4060 zapewniałby karcie wydajność zbliżoną do, osiągającego w tym teście podobny rezultat. Bezpośrednim następcą tej karty będzie wydajniejszy RTX 4070, więc teoretycznie nikt nie powinien mieć powodów do niepokoju. Niektórych internautów jak widać trudno zadowolić.Jasne, wiele wskazuje na to, że nie będziemy świadkami przeskoku wydajnościowego na miarę pierwszych RTX-ów. Skoro jednak trend z generacji RTX 3000 i wzrostu jej wydajności względem serii RTX 2000 zostanie zachowany, miłośnicy NVIDIA będą raczej zadowoleni... o ile ceny nowych kart graficznych nie wysadzą nas wszystkich z butów.Z pewnością warto podejść do sprawy z dystansem i pamiętać o tym, że to wszystko jedynie przedpremierowe spekulacje. Na ten moment oficjalnych danych na temat tej konstrukcji nie ma i nawet najlepsi leaksterzy mogą przesyłać na tym etapie niewiele warte pogłoski. Na premierę RTX 4060 poczekamy być może nawet do przyszłego roku.Źródło: Twitter