Sony zaprezentowało gamingowe etui do smartfona. Wygląda świetnie, ale...

Sony ogłosiło właśnie nowy gadżet, który docelowo ma być skierowany do streamerów oraz e-sportowców. Mowa tu o Xperia Stream - gamingowym etui zapewniającym "totalne i najwyższej jakości" chłodzenie, a także szereg portów umożliwiających chociażby podłączenie internetu przewodowego. Jest jednak mały szkopuł - akcesorium będzie kompatybilne wyłącznie z jednym modelem smartfona.



Xperia Stream to gamingowe etui do Xperii 1 IV

Japoński koncern czerpie największe zyski właśnie z gamingu. Nic więc dziwnego, że to właśnie ten aspekt swojej działalności promuje najczęściej i inwestuje w niego sporo pieniędzy. Mimo wszystko Sony za wszelką cenę chce, by określona część ludzi zaczęła korzystać z jego oferty smartfonów. Zamiast jednak stworzyć telefon gamingowy, to firma postanowiła zacząć ofensywę na nieco innej płaszczyźnie.



Zaprezentowano właśnie urządzenie o nazwie Xperia Stream. Mówimy tu o specjalnej nakładce przeznaczonej wyłącznie dla Xperii 1 IV, czyli flagowego smartfona od Sony. Jak się okazuje, gadżet ma kilka naprawdę interesujących zastosowań. Przede wszystkim jego jednym z głównych założeń jest zapewnienie pewnego chwytu, co oczywiście jest niezwykle istotne dla graczy, zarówno tych zwykłych, jak i profesjonalnych.