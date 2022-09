Zalali komputer olejem mineralnym. Oto, jak działał (wideo)

Linux z małymi wymaganiami.

Komputer zalany olejem mineralnym działa świetnie

A gdzie karta graficzna?

Komputery stacjonarne są zalewane olejem mineralnym przez odważnych entuzjastów od wielu lat. Niektórzy robią to wyłącznie dla efektu wizualnego, inni po to, aby skutecznie obniżyć temperaturę pracy najważniejszych podzespołów. Prowadzący kanałnatwierdzą, że jako pierwsi na świecie zalali olejem desktopa z systemem Windows 11. Niezależnie od prawdziwości tego stwierdzenia, to dobra okazja, aby niektórzy z Was po raz pierwszy zobaczyli taki nietypowy projekt.Youtuberzy nie potrzebowali obudowy. Zamiast tego sięgnęli po odpowiednio duże akwarium. Oprócz tego kupili także kilka pojemników. Mieszanina płynnych węglowodorów oczyszczonych z wazeliny, powstała w wyniku przeróbki ropy naftowej jest bezpieczna dla zalewanych nią podzespołów komputerowych. Oczywiście w komputerze zabrakło klasycznego talerzowego dysku twardego, który nie działałby poprawnie ze względu na ruchome elementy.Poza tym w komputerze znalazły się zupełnie zwyczajne podzespoły. Procesor Intel Core i5-11500, płyta główna ASUS Prime B560M-A, pamięci RAM TeamGroup T-Force Delta RGB 3200, dysk SSD M.2 NBMe WD o pojemności 500 GB oraz zasilacz modularny EVGA 550GM SFX. Na zewnątrz obudowy znalazł się radiator DIYhz 240 mm z dwoma wentylatorami. Na procesorze umieszczono radiator z kręcącym się wentylatorem, który pełni funkcję głównie estetyczną.Procesor w Valorant nie przekraczał temperatury ok. 52 stopni Celsjusza, w Minecrafcie był o kilka stopni Celsjusza cieplejszy. Youtuberzy zauważyli, że olej wewnątrz akwarium odrobinę rozgrzewał ścianki akwarium dopiero po ok. trzydziestu minutach zabawy. Nawet po godzinie grania w Fortnite ciecz radziła sobie ze sprawnym chłodzeniem procesora.Zapewne zauważyliście, że w prezentowanym wyżej komputerze nie ma dedykowanej karty graficznej. Nie znaczy to oczywiście, że w takich komputerach nie stosuje się wydajnych GPU. Stosuje się, co pokazuje przykład komputera chłodzonego olejem zbudowanego przez MoreleTV.Źródło: Toasty Bros