W Turcji cena iPhone 14 przewyższyła cenę nowego VW Golfa sprzed 7 lat

Kryzys pełną gębą.

iPhone 14 Pro Max w Turcji kosztuje tyle, co do niedawna samochód

7 sene önce Golf ve

bugün, iPhone 14 Pro Max. pic.twitter.com/ThOBXcMKOK — Onedio (@onediocom) September 8, 2022

Indeks iPhone'a to aktualizowane każdego roku zestawienie, pokazujące to, jak długo musi pracować obywatel danego kraju, zarabiający w nim średnie wynagrodzenie, aby zarobić pieniądze na smartfon iPhone 14 Pro 128 GB. Zerknijcie na wpis Mateusza sprzed kilku dni. Najnowszy indeks iPhone na 2022 rok obrazuje fatalny stan siły nabywczej polskiej złotówki. Na niechlubnej pierwszej lokacie znajduje się Turcja. Przeciętny Turek musi pracować, by kupić taki sprzęt, ale na wyobraźnię powinno działać także coś innego.Turcja zmaga się z rosnącą w zastraszającym tempie inflacją. W sierpniu tego roku w rocznym ujęciu wyniosła ona aż 80,2 procent, a przez ostatnie siedem lat aż. Dla porównania, w Polsce wyniki te wynoszą odpowiednio 16,1 oraz 32,57 procent. Jak to się ma do ceny iPhone'a?Wczoraj pisałem, że iPhone 13 staniał niemal wszędzie poza strefą euro, gdzie ceny zostały utrzymane. Podrożał w Turcji i Polsce . Cena iPhone 13 w Turcji od dnia jego premiery, wyrażona w lirach tureckich, wzrosła. Uderzające jest jednak to, że dziś zamieszkaniec Turcji musi zapłacić 57 199 lir tureckich (ok. 14 600 złotych). W 2015 roku w niższej cenie, bowiem za 55 000 lir tureckich, mógł wyjechać z salonu nowym samochodemw podstawowej wersji wyposażenia. Oczywiście waluta turecka miała się wtedy znacznie lepiej niż obecnie.Od 2015 roku zmieniło się wiele. Problemem jest tu nie tylko wysokość inflacji w Turcji, ale też błyskawicznie rosnące ceny nowych samochodów. Rzecz jasna iPhone 14 Pro Max również podrożał, jednakże nie aż tak znacząco. Nowy VW Golf w Turcji kosztuje dziś, czyli dziesięciokrotnie więcej niż iPhone 14 Pro Max. W przeliczeniu na złotówki jego cena wynosi ok. 154 000 złotych. Dla porównania, w Polsce bazowa katalogowa cena tego samochodu to 111 090 złotych.Sobie i Wam życzę, żebyśmy na nowego iPhone'a 14 Pro 128 GB musieli pracować tyle, co przeciętny Szwajcar. Zarabiając średnią krajową w Szwajcarii taki telefon można kupić już poŹródło: Onedio, Auto-swiat.pl