Ważna zapowiedź NVIDIA. Podano datę Project Beyond

Nadciągają nowe karty NVIDIA.

NVIDIA zaprasza na specjalną transmisję GeForce

Data premiery kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 nie została jeszcze ujawniona, ale NVIDIA podała właśnie kluczową datę. Już 20 września odbędzie się konferencja, podczas której przemówienie wygłosi. Producent rozesłał zaproszenia do oglądania transmisji i wiele wskazuje na to, że właśnie w jej trakcie poznamy pierwsze konkrety na temat nowej, długo wyczekiwanej generacji układów graficznych.Zapiszcie w kalendarzu. 20 września o godzinie 17:00 czasu polskiego wystartuje NVIDIA Beyond. To specjalna transmisja z konferencji GTC, w trakcie której dowiemy się więcej o nowych rozwiązaniach w dziedzinie technologii graficznych i gier. Co konkretnie zobaczymy? Prawdopodobnie część panelu będzie poświęcona kartom NVIDIA GeForce RTX 4000.Liczymy na to, że podczas wydarzenia zobaczymy szczegóły na temat kart graficznych GeForce RTX 4000 oraz architektury. Najpewniej na początku zaprezentowane zostaną najdroższe układy GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080.Obecnie NVIDIA zachęca do zakupu obecnej generacji kart graficznych, obniżając ich ceny oraz kusząc. W ramach najnowszej promocji zakup najwydajniejszych kart NVIDIA GeForce premiowany jest gratisowym egzemplarzem gry Spider-Man Remastered Źródło: NVIDIA