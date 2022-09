Zegarki Huawei z kluczową zgodą w Europie. Będą jak Apple Watch

Wybornie.

Huawei Watch GT 3 Pro od teraz z pomiarem EKG

Tuż po polskiej premierze inteligentnych zegarków z rodziny Huawei Watch GT 3 Pro informowaliśmy Was, że jedna z kluczowych funkcji urządzeń wciąż nie działa. Chodziło o funkcję monitorowania EKG, pozwalającą na odczyt elektrokardiogramu klasy medycznej, mogący ostrzegać użytkownika przed stanem zagrożenia jego zdrowia. Miło mi poinformować, że Huawei uzyskał certyfikacjęumożliwiającą monitorowaniew smartwatchach na terenie Europy. Taką możliwość oferują m.in. zegarki Apple Watch.Huawei udało się załatwić certyfikację CE dla zegarków Huawei Watch GT 3 Pro oraz smartwatcha Huawei Watch D, który niedługo trafi do sprzedaży w Polsce. Od teraz urządzenia te mogą zaoferować ważną funkcję bezpieczeństwa, której działanie odbywa się w zgodzie z europejskimi regulacjami. Użytkownik zegarka będzie mógł wygodnie monitorować rytm serca i proaktywnie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom zdrowia sercowo-naczyniowego.Na pomiar EKG w Huawei Watch GT 3 Pro składa się monitor tętnaoraz elektrody z powłoką wykonaną w technologii krystalizacji (PVD) na zakrzywionej, neokrystalicznej obudowie. Osiem czujników fotoelektrycznych, rozmieszczonych w formacji pierścienia, przechwytuje wzmocnione sygnały i filtruje zakłócenia. To właśnie nim tętno może być monitorowane przez 24 godziny na dobę, a użytkownik może otrzymywać natychmiastowe powiadomienie, gdy rytm serca odbiera od normy.