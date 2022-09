Klocki LEGO za darmo? Jest pewien sposób

Interesująca promocja Acer.

Klocki LEGO za darmo do Chromebooków Acer

LEGO Technic 42107 - Ducati Panigale V4 R - 646 elementów

- Ducati Panigale V4 R - 646 elementów LEGO Harry Potter 76398 - Szpitalne skrzydło Hogwartu - 510 elementów

- Szpitalne skrzydło Hogwartu - 510 elementów LEGO Star Wars 75254 - Szturmowa maszyna krocząca AT-ST - 586 elementów

- Szturmowa maszyna krocząca AT-ST - 586 elementów LEGO Minecraft 21183 - Teren Szkoleniowy - 534 elementów

CP311-3H-K1ZB / NX.HUVEP.001

CP311-3H-K80C / NX.HUVEP.002

CB311-11H-K17J / NX.AAYEP.001

CB311-11H-K8T4 / NX.AAYEP.002

CB311-11HT-K5X2 / NX.AAZEP.001

CB311-11HT-K14A / NX.AAZEP.002

CB314-1H-C3JX / NX.ATFEP.003

CB314-1H-C2UM / NX.ATFEP.002

CB314-1H-C4WZ / NX.ATFEP.001

CB314-1H-C1Y3 / NX.AUDEP.004

CB314-1H-C7ER / NX.AUDEP.002

CB314-1H-C80W / NX.AUDEP.006

CB314-2H-K7U6 / NX.AWFEP.004

CB314-2H-K11H / NX.AWFEP.001

CB314-2H-K2CY / NX.AWFEP.003

CP314-1HN-C8C4 / NX.AZ2EP.004

CP314-1HN-C9YE / NX.AZ2EP.003

CP314-1HN-C2GS / NX.AZ2EP.001

CB315-3H-C2ED / NX.ATDEP.004

CB315-3H-C4BQ / NX.ATDEP.003

CB315-3H-C7SB / NX.ATDEP.005

CB315-3H-C341 / NX.ATDEP.006

CB317-1H-C1A0 / NX.AQ1EP.005

CB317-1H-C51T / NX.AQ1EP.004

CB317-1H-C1E3 / NX.AQ1EP.002

CB317-1H-C3TK / NX.AQ1EP.003

CP513-1H-S7G9 / NX.AS6EP.001

CP513-1H-S2PE / NX.AS6EP.002

CP513-1H-S2G0 / NX.AS7EP.001

CP513-1H-S4CP / NX.AS7EP.002

CP514-1H-R0S6 / NX.HX7EP.002

CP514-1H-R63Y / NX.HX7EP.003

CP514-2H-32WF / NX.AHBEP.001

CP514-2H-39YS / NX.AHBEP.002

CP514-2H-55FA / NX.AHBEP.003

CP514-2H-53QY / NX.AHBEP.004

Chromebooki to laptopy z systemem operacyjnym, które szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się w sektorze edukacji i spisują doskonale w roli prostych laptopów multimedialnych. Firma Acer, jeden z producentów takich urządzeń, przygotowała związaną z nimi interesującą promocję. Osoby decydujące się na zakupmarki Acer mogą otrzymać darmowe zestawy klocków LEGO.Acer uruchomił promocję, w ramach której do zakupionych w jej w ramach wybranych modeli Chromebooków dołącza jeden z czterech zestawów klocków LEGO o wartości sięgającejPromocja trwa od 9 września do 30 listopada 2022 roku. Aby z niej skorzystać, należy kupić jednego z laptopów:W ciągu 14 dni od daty zakupu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie promocji - to w nim wybierzecie zestaw LEGO. Pamiętajcie o zachowaniu dowodu zakupu! W ciągu 21 dni po pozytywnej weryfikacji na wskazany w rejestracji adres wyruszy przesyłka z zestawem.Chromebooki nie są drogie, więc taki gratis wydaje się całkiem, całkiem ciekawym dodatkiem.Źródło: Acer