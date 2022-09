Polska górą! iPhone 13 staniał niemal wszędzie. Podrożał w Turcji i Polsce

Cóż...

Cena iPhone 13 ostro w górę

Nowe smartfony Apple iPhone 14 zostały oficjalnie zaprezentowane . Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że największe emocje budzą ich ceny. Kosmetyczne zmiany względem modeli poprzedniej generacji to pikuś w porównaniu do tego, ile kosztuje nowy iPhone 14. Podpowiem: bazowy wariant iPhone 14 128 GB kosztuje 5199 złotych, co brzmi jak nieśmieszny żart. To nie iPhone'y podrożały. To złotówka osłabła, co w swoim wpisie tłumaczy Ania. Liczysz na to, że kupisz w dobrej cenie iPhone 13? W żadnym wypadku. Podczas gdy niemal na całym świecie cena iPhone 13 spadła, w Polsce... wzrosła.Piszą o nas! Niestety, nie w takim kontekście, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Dziennikarze serwisu GSM Arena postanowili sprawdzić, jak zmieniły się ceny smartfonów iPhone 13 mini i iPhone 13 po premierze modeli iPhone 14. Jedynym krajem w zestawieniu, gdzie ceny wzrosły jest... Polska. Sprawdziłem i ze względu na gigantyczną inflację urządzenia te podrożały jeszcze w Turcji. Tam cena względem premierowej, wyrażona w lirach tureckich, wzrosła trzykrotnie (!).Najtańszy iPhone 13 mini kosztował w Polsce 3599 złotych. Po premierze iPhone 14 podrożał do 3999 złotych! Nie lepiej wygląda cena iPhone 13, która ze 4199 złotych wzrosła do poziomu 4499 złotych. To było do przewidzenia, zważywszy na to, że w momencie premiery iPhone 13 dolar kosztował mniej więcej 3,80 złotych, a teraz kosztuje ok. 4,70 złotych.