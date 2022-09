Laptop za pół ceny? Ostatni moment na skorzystanie z wybornej promocji

Polecane laptopy dla uczniów i studentów

Oferta Back to School w oficjalnym sklepie Huawei

Czasy nauki zdalnej na szczęście mamy już za sobą, co nie oznacza, że dobry laptop nie może być pomocny w nauce. Tylkomożna skorzystać z oferty Back to School w oficjalnym sklepie Huawei . Tym razem producent naprawdę się postarał bowiem niektóre laptopy możemy kupić nawet za pół ceny.Wielokrotnie na łamach naszego serwisu recenzowaliśmy notebooki Huawei i są to urządzenia zdecydowanie godne polecenia ze względu na dobrą jakość wykonania i dobry stosunek jakości do ceny. Poniżej prezentujemy listę modeli, którymi warto się zainteresować - obecnie niektóre z nich można kupić nawet 1500 zł taniej. Pamiętajcie też, że zapisując się do newslettera otrzymacie dodatkowe 50 zł zniżki.Najtańszym, ale całkiem sensownym komputerem w promocji jest HUAWEI MateBook D 15 2021 za 1999 zł (taniej o 1000 zł) - z Windows 11 Home, procesorem Intel i3-1115G4, 8 GB RAM i dyskiem 256 GB SSD. Do dyspozycji otrzymujemy też ekran 15,6 cala (1920 x 1080 px) o jasności 250 nitów, a takie parametry bez problemu podczas nauki. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.1 i moduł Wi-Fi 6. Jest też szybkie złącze USB 3.2 Gen1 x 1 oraz kamera 720p HD chowana w klawiaturze. Obudowę wykonano z trwałego aluminium.Laptop zasilany jest ładowarką HUAWEI 65 W USB-C, a to rzadkie rozwiązanie w komputerach z tej półki cenowej. Co więcej, decydując się na omawiany komputer, klient otrzymuje mysz bezprzewodową HUAWEI CD23 za darmo, a router HUAWEI WIFI AX2 można dobrać za jedyne 49 zł. To nie koniec. Przedłużona gwarancja o 12 miesięcy HUAWEI Care kosztuje 9,90 zł. Naszą recenzję MateBook D 15 2021 znajdziecie w tym miejscu . Ten sam komputer, ale z procesorem Intel Core i5-1135G7 i dyskiem 512 GB kosztuje 2499 zł Jeżeli szukasz notebooka z nieco mniejszym ekranem, ale również w solidniej aluminiowej obudowie, przeceną objęto model HUAWEI MateBook D 14 2021 za 2799 zł (1100 zł taniej) wyposażony w Windows 11 Home, procesor Intel Core i5 1135G7, 8GB RAM i dysk 512GB SSD.Ekran tego modelu ma smukłą obudowę, a to zasługa wąskich ramek. HUAWEI MateBook D 14 został zaprojektowany też z myślą o komforcie oczu. Ograniczona emisji niebieskiego światła oraz eliminacja migotania są potwierdzone certyfikatami. Całość waży zaledwie 1,38 kg więc mamy do czynienia z naprawdę mobilną maszyną.Więcej promocji znajdziecie na stronie Back to School w oficjalnym sklepie Huawei . Pamiętajcie, że dodatkowo można otrzymać 50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera, a producent dorzuca mysz gratis oraz rozszerzoną gwarancję za 9,90 zł.Źródło: Huawei