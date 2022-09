IFA 2022: nowości marki FRITZ! stawiają na oszczędzanie energii i wydajną łączność

Podczas niedawno zakończonych targów IFA 2022 w Berlinie (2-6 września) firma AVM pokazała nowe produkty marki FRITZ! dla sieci Wi-Fi z obsługą Mesh, inteligentnego domu Smart Home oraz nową słuchawkę FRITZ!Fon.



Podczas wizyty w Berlinie mieliśmy okazję zobaczyć ekspozycje targowe skoncentrowane na zastosowaniach łączy światłowodowych i nowych funkcjonalnościach systemu operacyjnego FRITZ!OS 7.50.



Firma AVM ma w swojej ofercie kompletne portfolio produktów FRITZ!Box dla sieci światłowodowych, DSL, kablowych i mobilnych 5G/LTE, nie zapominając o wzmacniaczach sygnału FRITZ!Repeater z obsługą Mesh oraz adapterach Powerline. Pokazano także wszechstronne produkty Smart Home do zarządzania centralnym ogrzewaniem, sterowania urządzeniami elektrycznymi oraz zużyciem energii, a także oświetleniem.



Wydajny router światłowodowy FRITZ!Box Fiber w domu

Do zastosowania w sieciach światłowodowych firma AVM proponuje dwa modele, współpracujące ze wszystkimi odmianami łączy - FRITZ!Box 5530 Fiber oraz 5590 Fiber. W trakcie pokazu na żywo, specjaliści z AVM pokazali, że podłączenie routera FRITZ!Box Fiber w domu jest naprawdę proste.





Nowy aparat FRITZ!Fon X6 do obsługi telefonii i funkcji Smart Home

Według producenta, router FRITZ!Box Fiber pozwala zaoszczędzić nawet około 40% kosztów energii, w porównaniu do zestawu złożonego z routera i dodatkowego, zewnętrznego modemu optycznego. To niezmiernie ważne w dobie szalejących cen energii.W czasie targów AVM pokazano nowy telefon DECT FRITZ!Fon X6 z dużym, 2,4 calowym ekranem, w czarnej lub białej obudowie. Na naszym rynku telefony stacjonarne nie cieszą się aż taką popularnością, ale warto pamiętać, że AVM to niemiecka firma, a na tamtym rynku konsumenci wciąż preferują tego typu rozwiązania do domu.