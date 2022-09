Zobacz, jak świetnie prezentuje się ASUS ROG Phone 6 Batman Edition

Stylowy i wydajny.

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition

Źródło: 91mobiles

Data premiery i cena ROG Phone 6 Batman Edition

ASUS szykuje się do wprowadzenia na rynek nowej serii ROG Phone 6D. Firma ogłosi nowe smartfony ROG Phone 6D i 6D Ultimate jako alternatywne propozycje do gier z układem SoC Dimensity 9000+. ASUS może również zaprezentować nowy wariant ROG Phone 6. Ten nadchodzący będzie nosił nazwę ROG Phone 6 Batman Edition, a zatem to idealna propozycja dla miłośników mrocznego rycerza.ASUS nie potwierdził żadnych szczegółów dotyczących wariantu specjalnego. Jednak nowy przeciek ujawniony przez 91Mobiles, który powołuje się na Evana Blassa, ujawnił grafiki prasowe nadchodzącego telefonu do gier. Rzućmy okiem na rendery ASUS ROG Phone 6 Batman Edition, specyfikacje i inne szczegóły.ASUS ROG Phone 6 Batman Edition będzie specjalnym wariantem telefonu do gier z pewnymi zmianami konstrukcyjnymi i poprawkami oprogramowania. Telefon ma całkowicie czarny kolor z kilkoma graficznymi akcentami z tyłu. Pod logo RGB na czarnym tle widnieje nazwa „Batman”. Podsumowując, konstrukcja telefonu jest prawie taka sama jak oryginalnego ROG Phone 6. Mówi się, że urządzenie otrzymało kilka motywów i skórek inspirowanych superbohaterem DC.I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o zmiany, gdyż smartfon ten będzie mieć te same podzespoły, co ROG Phone 6 zaprezentowany w lipcu, co oznacza, że ​​możemy spodziewać się, że będzie wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 w połączeniu z procesorem graficznym Adreno 730, do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i do 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1.Za utrzymanie temperatury w ryzach odpowiadać będzie wiele warstw i komponentów, takich jak komora parowa, dwie warstwy powiększonych arkuszy grafitu itp. ASUS zaoferuje również kilka akcesoriów, takich jak wentylator AeroActive Cooler 6.ASUS ROG Phone 6 Batman Edition zaoferuje także 6.78-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FullHD+, z częstotliwością odświeżania 165 Hz. Będzie również wyposażony w obsługę częstotliwości próbkowania dotykowego 720 Hz i zabezpieczenie w postaci Corning Gorilla Glass Victus.Na tylnym panelu umieszczony zostanie zestaw z trzema aparatami. ASUS ROG Phone 6 ma aparat główny Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP, ultraszerokokątny aparat 13 MP i aparat makro 5 MP. Na froncie jest natomiast aparat do Selfie z czujnikiem Sony IMX663 o rozdzielczości 12 MP.Telefon po wyjęciu z pudełka będzie działał pod kontrolą systemu Android 12 z.interfejsem ROG UI. Nie zabraknie akumulatora o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 65W. Seria ROG Phone 6 waży około 228 gramów i ma 10,39 mm grubości. Możemy spodziewać się, że Batman Edition również będzie miał te same wymiary.Niestety na chwilę obecną ASUS nie ujawnił kiedy dokładnie ma zamiar zaprezentować specjalny wariant ROG Phone 6 Batman Edition, a także za ile będzie można go kupić. Co jeszcze ważniejsze, nie wiemy, czy model ten trafi na polski rynek. Zainteresowanym pozostaje zatem śledzić dalsze informacje na jego temat.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. 91mobiles