realme C30S zaoferuje coś, czego zabrakło w standardowym modelu. Premiera na dniach

Źródło: realme

realme C30 to jeden z najtańszych smartfonów w asortymencie marki. Model ten przykuwa wzrok swoim designem, a zastosowane podzespoły są wystarczające do codziennego użytkowania. Ma jednak kilka niedociągnięć wynikających przede wszystkim z niskobudżetowego charakteru. Jedno z nich zostanie wyeliminowane wraz z premirą realme C30S.Już 14 września, a zatem raptem kilka miesięcy po premierze realme C30 zaprezentowany zostanie jego udoskonalony wariant - realme C30S, co zostało potwierdzone przez firmę na jednym z portali społecznościowych. Czego zatem można się spodziewać po tym modelu i czy nie można było tego wprowadzić od razu wraz z wariantem podstawowym?realme nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji modelu realme C30S, ale ujawniło jednak jego projekt i kilka informacji na temat zastosowanych podzespołów. Wynika z nich jasno, że zmian nie będzie dużo, ale jedna jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i w zasadzie nie powinno to być elementem uaktualnienia, a na wyposażeniu podstawowego realme C30. Kto jednak realme zabroni rozmieniać się na drobne - firmie, która dba o środowisko? realme C30S nie tylko wygląda podobnie do zwykłego C30, ale ma też taki sam rozmiar wyświetlacza (6.5 cala) i pojemność akumulatora (5000 mAh). Za jego działanie ma odpowiadać także ośmiordzeniowy procesor Unisoc T612 z grafiką Mali G52 MP1.Jednym z kluczowych ulepszeń, które realme C30S zaoferuje w porównaniu z C30 , jest czytnik linii papilarnych. Zostanie on zintegrowany z przyciskiem zasilania znajdującym się po prawej stronie i posłuży do uwierzytelniania biometrycznego. W przypadku realme C30, aby zabezpieczyć smartfon, trzeba skorzystać z rozpoznawania twarzy lub kodu PIN/hasła/wzoru.Smartfon ma być dostępny w kolorach niebieskim i czarnym. Na temat reszty wyposażenia dowiem się zapewne wszystkiego w dniach poprzedzających premierę w Indiach, która ma mieć miejsce 14 września.Niemniej już teraz można potwierdzić, że realme nie zdecyduje się na usunięcie portu microUSB 2.0 na rzecz nowszego standardu, co zresztą bardzo dobrze widać na jednej z grafik prasowych.Źródło: @realmeIndia / Twitter / fot. tyt. realme