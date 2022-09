Motorola pokazuje, że można zrobić flagowca w rozsądnej cenie. Poznajcie Motorolę Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion - blisko flagowca

Motorola Edge 30 Neo

Ceny i dostępność w Polsce

Motorola Edge 30 Ultra 12/256 - 4499 złotych

Motorola Edge 30 Fusion 8/128 - 2999 złotych

Motorola Edge 30 Neo 8/128 - 1899 złotych

Motorola Edge 30 Ultra: Interstellar Black (Stalowoszary), Starlight White (Biały)

Motorola Edge 30 Fusion: Cosmic Grey (Czarny), Aurora White (Opalizujący biały), Neptune Blue – Vegan Leather (niebieski, wegańska skóra)

Motorola Edge 30 Neo: Black Onyx (Czarny), Ice Palace (Opalizujący biały), Very Peri (Fioletowy), Aqua Foam (zielony)

Dziś w trakcie europejskiej premiery w Mediolanie Motorola zaprezentowała aż trzy nowe smartfony z serii Edge. Mowa o modelach Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion i Edge 30 Neo, urządzeniach zróżnicowanych i sprzedawanych w bardzo odmiennych cenach. Mówiąc krótko: producent zaskoczył nie tylko za sprawą flagowego modelu Ultra, ale też interesującego Edge 30 Neo, dostępnego w czterech modnych kolorach, przygotowanych we współpracy z Pantone.W telegraficznym skrócie: Motorola w tej kwestii przygotowała niemałą niespodziankę. Mamy bowiem do czynienia ze smartfonem z najlepszym na rynku procesorem, ładowaniem z mocą aż 125 W i zamkniętym w naprawdę zgrabnej obudowie. Konkrety? Proszę bardzo.Motorola Edge 30 Ultra to smartfon z 6,67-calowym ekranem pOLED Endless Edge o jasności szczytowej ok. 1200 nitów i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. O jego wydajność dba układ Snapdragon 8+ Gen 1 oraz w polskim wariancie aż 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Użytkownik do dyspozycji dostaje 256 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1.Motorola Edge 30 Ultra to jeden z pierwszych smartfonów na świecie z aparatem głównym o rozdzielczości aż 200 Mpix i matrycą o rozmiarze 1/22". Obiektyw o jasności f/1.9, optyczna stabilizacja obrazu... Nie mogę się doczekać, aż wykonam nim pierwsze zdjęcia. Towarzyszą mu matryca 50 Mpix zespolona z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) z OIS, pełniącą funkcję kamerki do zdjęć makro. Trzeci aparat to teleobiektyw o jasności f/1.6 z niestety jedynie 2-krotnym zoomem optycznym, zespolony z matrycą 12 Mpix. Z przodu widnieje kamerka o rozdzielczości aż 60 Mpix z obiektywem f/2.2.Tylna kamerka nagrywa filmy w 8K w 30 kl.s., 4K w 60 kl./s., 1080p w 60 kl./s. oraz w slow motion w 1080p w 960, 320 lub 120 klatkach na sekundę.W departamencie łączności mamy do czynienia modułami 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dwoma głośnikami stereo z technologią Dolby Atmos oraz GPS z AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass i Galileo. Miłą niespodzianką jest szybkie ładowanie z mocą 125 W (przewodowe) oraz 50 W (bezprzewodowe), dzięki któremu da się szybko odzyskiwać energię w baterii o pojemności 4610 mAh.Wymiary smartfona to 161.76 x 73.5 x 8.39 mm, przy masie wynoszącej 198,5 gramów. Obudowa legitymuje się certyfikatem wodoszczelności IP52.Ten smartfon powinien zadowolić osoby, które szukają sprzętu pozycjonowanego troszkę niżej niż flagowce. Na pokładzie Edge 30 Fusion znajdziemy wydajny układ Snapdragon 888+ 5G, 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci masowej na dane.Obudowa jest naprawdę lekka, bowiem przy wymiarach 158.48 x 71.99 x 7.45mm waży zaledwie 175 gramów. Obudowa posiada certyfikat IP52.Na froncie umieszczono 6.55-calowy ekran Endless Edge, a za zasilanie odpowiada bateria 4400mAh wspierająca ładowanie TurboPower 68W. Nie zabrakło też najważniejszych standardów łączności, jak Wi-Fi 6E, 5G i Bluetooth 5.2. Za wrażenia audio odpowiadają głośniki stereo z Dolby Atmos.Główny aparat 50MP wspierany jest przez obiektyw szerokokątny 13MP (120° FOV). Miłośnikom selfie z pewnością przypadnie do gustu przednia kamera 32MP AF.Motorola Edge 30 Neo to najtańszy z nowych smartfonów, dostępny w czterech modnych kolorach stworzonych we współpracy z organizacją Pantone. Wyposażono go w 6,28-calowy ekran pOLED o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz. Moc obliczeniową zapewnia tu układ Snapdragon 695 5G oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje 128 GB przestrzeni na dane.W kwestii aparatów nie jest źle. Głównej kamerce 64 Mpix (obiektyw f/1.8 z OIS) towarzyszy kamerka 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, pełniąca funkcję kamerki makro oraz tej pomagającej dbać o odpowiednią głębię tła. Pewnym rozczarowaniem jest opcja nagrywania filmów w maksymalnej rozdzielczości Full HD w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Z przodu znalazła się kamerka 32 Mpix z obiektywem f/2.2.W zakresie łączności producent oferuje wsparcie dla dwóch kart SIM z obsługą 5G, Bluetooth 5.1, dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac oraz dwa głośniki stereo z Dolby Atmos. Nie zabrakło GPS z AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass i Galileo.Urządzenie zasilane baterią o pojemność 4020 mAh wspiera szybkie ładowanie z mocą 68 W (przewodowe) oraz bezprzewodowe ładowanie 5 W. Obudowa ma certyfikat wodoszczelności IP52. Smartfon o wymiarach 152.9 x 71.2 x 7.75 mm waży zaledwie 155 gramów.Smartfony Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion i Edge 30 Neo trafią do sprzedaży 9 września od godziny 9:00. Ich regularne ceny wynoszą:Od godziny 9:00 9 września godziny 23:59 11 września potrwa specjalna promocja, w ramach ktrej smartfony Edge 30 Fusion można kupić o 300 złotych taniej (2699 złotych) a Edge 30 Ultra 500 złotych taniej (3999 złotych).W prezencie do Edge 30 Neo dołączany będzie Lenovo Smart Clock 2 - od 9 września od godziny 9:00 do końca września.Źródło: Motorola