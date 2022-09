iPhone 14 drogi? Dajcie spokój

Ceny są wyższe, ale warto zastanowić się dlaczego.

iPhone 14 – polskie ceny

iPhone 14 128 GB – 5 199,00 zł

iPhone 14 256 GB – 5 899,00 zł

iPhone 14 512 GB – 7 199,00 zł

iPhone 14 Plus 128 GB – 5 899,99 zł

iPhone 14 Plus 256 GB – 6 599,00 zł

iPhone 14 Plus 512 GB – 7 899,00 zł

iPhone 14 Pro 128 GB - 6 499,00 zł

iPhone 14 Pro 256 GB - 7 199,00 zł

iPhone 14 Pro 512 GB - 9 499,00 zł

iPhone 14 Pro 1 TB - 9 799,00 zł

iPhone 14 Pro Max 128 GB - 7 199,00 zł

iPhone 14 Pro Max 256 GB - 7 899,00 zł

iPhone 14 Pro Max 512 GB - 9 199,00 zł

iPhone 14 Pro Max 1 TB - 10 499,00 zł

Tajemnica podwyżek wyjaśniona

Zmiany kursu dolara na przestrzeni ostatnich pięciu lat. | Źródło: Google

Wczoraj wieczorem Apple w końcu zaprezentowało swój najnowszy sprzęt, w tym aż cztery nowe smartfony –oraz. Wówczas od razu poznaliśmy ceny tych urządzeń – nie tylko te, które będą obowiązywać w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce.Cóż, wiele osób gdy tylko ujrzało polskie ceny nowych iPhone’ów zapewne dosłownie wyskoczyło z butów. Okazało się bowiem, że ceny te są znacznie wyższe niż ceny zeszłorocznych odpowiedników tych urządzeń. Z czego to wynika? Czy to wina Apple? No, nie do końca.Ile tak właściwie iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max mają w Polsce kosztować? Listę cen umieściłam poniżej. Polskie ceny iPhone 14:Dla porównania, iPhone 13 128 GB kosztował na premierę 4 199,00 zł, iPhone 13 Pro 512 GB 6 699,00 zł, a iPhone 13 Pro Max 1 TB 8,199 złotych. Zatem, ceny iPhone’ów z roku na rok wzrosły nawet o ponad 2000 złotych. Polskie ceny nowych iPhone’ów powodują wręcz fizyczny ból. Przeciętny Polak musi przepracować 27,6, aby zarobić na zakup iPhone’a 14 Pro Oczywiście, nie zabrakło osób, które po wczorajszej prezentacji zaczęły wyrażać w sieci wyraźne oburzenie polskimi cenami nowych iPhone’ów. Oburzenie to można jak najbardziej zrozumieć, jednak warto bliżej przyjrzeć się kwestii podwyżek, albowiem wbrew temu co na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać… Apple nie ma z nimi nic wspólnego.Pierwszą wskazówkę na temat kulisów zaskakująco wysokich polskich cen iPhone’ów 14 skrywają… amerykańskie ceny tych samych urządzeń. I one są zwyczajnie absurdalne w stosunku do cen innych smartfonów, ale gdy na nie spojrzysz zauważysz, że te w ogóle nie zmieniły się względem pierwotnych cen zeszłorocznych modeli.Z czego zatem wzrost polskich cen wynika? Otóż wyłącznie z tego, jak słaby od dłuższego czasu jest polski. W tej chwili kurs dolara wynosi 4,71 zł. Tymczasem we wrześniu 2021 roku wynosił „tylko” 3,80 zł. Jak widać, różnica jest znacząca.Apple nigdy nie dostosowywało cen swoich urządzeń do kieszeni obywateli Polski. Nic dziwnego, albowiem Polska nigdy nie była dla tego giganta ważnym rynkiem. Dlaczego właśnie teraz miałby wziąć część różnicy w kursach na swoje barki? Jasne, Apple straciło poniekąd dostęp do rynku rosyjskiego, oficjalnie się z niego wycofując, ale w innych częściach świata sprzedaż iPhone’ów ma się dobrze. Nawet bardzo dobrze. Wygląda więc na to, że klienci Apple w Polsce muszą ceny iPhone’a 14 po prostu przeboleć.Źródło: opracowanie własne / fot. tyt. Apple