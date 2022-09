Design i 1B ekran OLED potwierdzony w Honor X40. Ten smartfon robi wrażenie

Nadchodzi OnePlus 11 Pro 5G.

Źródło: Honor

Już 15 września tego roku zostanie zaprezentowana seria Honor X40, ale już teraz firma ujawniła ważny szczegół dotyczący jednego z telefonów z nadchodzącej oferty. W najbliższy czwartek zobaczymy między innymi smartfon Honor X40 z 10-bitowym wyświetlaczem typu OLED o zakrzywionych bokach, który będzie pierwszym tego typu urządzeniem w całej 9-letniej historii serii X.Jak można zauważyć na grafikach, nowy Honor X40 ma zakrzywiony wyświetlacz z pojedynczym otworem i bardzo małymi ramkami. Ogólny stosunek ekranu do obudowy wydaje się znacznie wyższy. Z tyłu tylna szyba jest również zakrzywiona, co zwiększa komfort obsługi.Górna, środkowa część tylnej strony ma czarny obszar w kształcie koła, składający się z dwóch obiektywów aparatu i lampy błyskowej. Prawy aparat wygląda jak standardowy obiektyw, drugi to najprawdopodobniej obiektyw głębi. Wewnątrz okręgu znajduje się branding „Matrix AI Vision Camera”. Poniżej jest natomiast logo marki Honor. Przyciski głośności i zasilania umieszczono po prawej stronie urządzenia. Stylistycznie zatem smartfon nawiązuje do poprzednich modeli zaprezentowanych w tym roku. Wystarczy spojrzeć na model Honor X30, który na Starym Kontynencie jest pod nazwą Honor Magic 4 Lite Co więcej, Honor ujawnił również, że nowy Honor X40 będzie wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz OLED, który obsługuje 1B kolorów. Pod wyświetlaczem umieszczony zostanie optyczny czytnik linii papilarnych. Na plakacie widać również górną ramkę urządzenia i wydaje się, że jest również wyposażony w port podczerwieni, który czasami się przydaje do sterowania urządzeniami. Na rzeczonej ramce będzie również mikrofon redukcji szumów.Wcześniej natomiast ujawniono, że nowa linia Honor X40 składa się z dwóch urządzeń: Honor X40 i Honor X40 Max. Jak podają źródła, wersja max będzie droższa, ale będzie wyposażona w wyświetlacz LCD.Niestety specyfikacja techniczna na tym etapie nie jest jeszcze znana, co jest dość zaskakujące, zważywszy na fakt, że do premiery powstało niewiele czasu. Pewne jest jednak, że w Europie te smartfony będą sprzedawane pod innymi nazwami.Źródło: weibo.com / fot. tyt. Honors