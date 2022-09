Nowe układy Snapdragon firmy Qualcomm oferują spory wzrost wydajności

Nadchodzi OnePlus 11 Pro 5G.

Snapdragon 4 Gen 1

Źródło: Qualcomm

Snapdragon 6 Gen 1

Źródło: Qualcomm

Kiedy pierwsze smartfony?

Qualcomm zaprezentował dwa nowe układy mobilne średniej klasy —. Zdecydowanie są to jednostki godne uwagi, gdyż zapewniają bardzo potrzebny wzrost wydajności w przystępnych cenowo smartfonach. Oba najnowsze układy SoC wytwarzane są w nowoczesnych procesach litograficznych, mają szybsze procesory, mocne układy graficzne i szybką łączność bezprzewodową. Z pewnością zagoszczą w niejednym smartfonie klasy średniej debiutującym w przyszłym roku.Snapdragon 4 Gen 1 jest wytwarzany w 6 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora. Ma dwa rdzenie ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.0 GHz, a pozostałe sześć rdzeni procesora to ARM Cortex-A55 taktowany zegarem 1.8 GHz. Jest to zatem przeskok z architektury ARM Cortex-A76 obecnej w układzie Snapdragon 480. Qualcomm twierdzi, że wydajność procesora wzrosła o 15%, podczas gdy procesor graficzny Adreno oferuje o 10% mocniejszy procesor graficzny. Może obsługiwać wyświetlacze do rozdzielczości FullHD+ przy 120 Hz i VRS (Variable Rate Shading).Układ współpracuje z pamięcią RAM typu LPDDR4X o taktowaniu 2133 MHz. Do tego jest obecny potrójny 12-bitowy kontroler Spectra, który może jednocześnie przetwarzać dane z trzech kamer (13MP+13MP+13MP) z zerowym opóźnieniem migawki. Jest kompatybilny z czujnikami aparatu do 108MP. Niestety nagrywanie nadal jest ograniczone do 1080p przy 60 fps.Jeśli chodzi o łączność, Snapdragon 4 Gen 1 ma modem 5G kompatybilny z sieciami poniżej 6 GHz. Posiada GPS o podwójnej częstotliwości, WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC i USB 3.1 typu C. Jest kompatybilny z Quick Charge 4+.Snapdragon 6 Gen 1 jest układem zdecydowanie bardziej wydajnym i zarazem bardziej energooszczędnym, gdyż został wykonany w procesie 4 nm , ale Qualcomm nie ujawnił, czy jest produkowany przez Samsung Foundry, czy TSMC. Posiada cztery rdzenie ARM Cortex-A78 o taktowaniu 2,2 GHz i cztery rdzenie ARM Cortex-A55 o taktowaniu 1.8 GHz, oferując 40% skok wydajności względem układów poprzedniej generacji.Procesor graficzny Adreno jest o 35% szybszy niż ten obecny w układzie Snapdragon 695. Wspiera HDR i 10-bitową głębię kolorów. Chipset jest kompatybilny z dwukanałową 16-bitową pamięcią RAM typu LPDDR5 (2750 MHz) i pamięcią masową UFS. Potrójny 12-bitowy Spectra może przetwarzać obrazy z trzech kamer. Może również nagrywać filmy w rozdzielczości do 4K z HDR i w 30fps.Snapdragon 6 Gen 1 oferuje również modem mmWave + sub-6GHz 5G, GPS o dwóch częstotliwościach, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC i USB 3.1 typu C.Niestety na premierę pierwszych smartfonów z układem Snapdragon 6 Gen 1 będziemy musieli zaczekać do pierwszego kwartału przyszłego roku. Zdecydowanie szybciej pojawią się urządzenia wyposażone w chipset Snapdragon 4 Gen 1, gdyż te mają zadebiutować jeszcze w tym kwartale tego roku.Źródło: Qualcomm / fot. tyt. Qualcomm