Jeszcze w tym roku zadebiutuje OnePlus z układem Snapdragon 8 Gen 2

Nadchodzi OnePlus 11 Pro 5G.

Słów kilka o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Źródło: OnePlus

Oto co wiemy o OnePlus 11 Pro 5G

W tym roku OnePlus wprowadził do oferty kilka zacnych smartfonów wyposażonych w układ serii Snapdragon 8. Pierwszym z nich był zaprezentowany w styczniu 2022 roku w Chinach OnePlus 10 Pro 5G wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen 1. Według najnowszych informacji przekazanych przez wiarygodnego informatora za pośrednictwem TechGoing, kolejny flagowy telefon OnePlus zadebiutuje pod koniec 2022 roku i zostanie wyposażony w chipset Snapdragon 8 Gen 2.Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 o nazwie kodowej SM8550 ma zadebiutować w listopadzie tego roku. Krążą pogłoski, że układ ten w dalszym ciągu (jak poprzednik) będzie wytwarzany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. I choć ma zostać wyposażony nadal w 8-rdzeniowy procesor to jednak względem Snapdragona 8 Gen 1 i Snapdragona 8+ Gen 1 rdzenie mają być w innej konfiguracji 1+2+2+3 zamiast 1+3+4.Domniemana specyfikacja układu SoC Snapdragon 8 Gen 2 sugeruje, że będzie on składał się z jednego rdzenia ARM Cortex-X3, dwóch rdzeni ARM Cortex-A270, dwóch rdzeni ARM Cortex-A710 i trzech rdzeni ARM Cortex-A510. Mówi się, że SoC zawiera również grafikę Adreno 740 i modem Snapdragon X70 5G. Według niedawnego raportu, SD8G2 zaoferuje 10-procentową poprawę wydajności w porównaniu z poprzednią generacją.Według informatora firma skupi się na takich rzeczach, jak wydajność i design w najnowszym flagowym smartfonie, który zadebiutuje jako następca OnePlus 10 Pro 5G . Nie da się ukryć, że OnePlus ma zatem zamiar wysoko podnieść sobie poprzeczkę, gdyż zaprezentowany na początku tego roku flagowiec jest bez dwóch zdań urządzeniem bardzo ładnym. Niemniej na rynku pojawiło się sporo lepiej prezentujących się modeli i to nawet w ofercie marki Biorąc pod uwagę, że może to być model Pro, może zostać wyposażony w lepsze aparaty z optymalizacją Hasselblada i suwak do szybkiego przełączania profili dźwiękowych. Domniemany OnePlus 11 Pro 5G nie będzie jednak pierwszym urządzeniem ze Snapdragonem 8 Gen 2, który pojawi się na rynku. Krążą bowiem plotki, że Xiaomi może w listopadzie zaprezentować Xiaomi 13 i 13 Pro z SD8G2 na pokładzie.Źródło: techgoing.com / fot. tyt. OnePlus