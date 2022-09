iPhone 14 Pro oficjalnie. Zmieniono wcięcie i dodano always-on display

Wrześniowy Apple Event już za nami. Oprócz nowych iPhone'ów pokazano słuchawki AirPods Pro 2 z udoskonalonym trybem aktywnej redukcji hałasu czy zegarek Apple Watch Ultra oficjalnie zaprojektowany z myślą o sportach wytrzymałościowych. Największe zainteresowanie fanów marki wzbudzają oczywiście flagowe smartfony. Sprawdźmy zatem, co nowego w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.Apple pokazało dziś dziś aż 4 smartfony: iPhone’a 14 i iPhone’a 14 Plus oraz iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max -w rozmiarach odpowiednio 6,1 cala i 6,7 cala. W tej publikacji skupimy się na możliwościach z serii Pro. Cena? Jak zawsze w przypadku Apple zabójcza. Aby kupić nowego iPhone’a 14 Pro trzeba wydać minimum 6499 zł.Największą zmianą od strony wizualnej jest odświeżenie wcięcia w ekranie. Oddzielono je od górnej ramki, a według Apple "Dynamic Island" to innowacyjne połączenie sprzętu i oprogramowania. Producent wykorzystał wcięcie na aparaty do komunikacji powiadomień i trzeba przyznać, że zastosowane animacje wyglądają naprawdę fajne. Aż dziwne, że wcześniej żaden producent smartfonów z Androidem na to nie wpadł. To jak działa Dynamic Island, możecie zobaczyć na poniższym filmie.Kolejną nowością dostępną tylko w wersji Pro jest "always-on display". Apple mogłoby dodać tę funkcję do pozostałych modeli z ekranem OLED, ale woli zachować ją ekskluzywnie tylko dla najdroższych modeli podczas gdy wiele smartfonów z Androidem w cenie od 1000 zł oferuje podobne rozwiązania. Jak to argumentują? W obu modelach wyświetlacz Super Retina XDR z technologią ProMotion wspiera częstotliwość odświeżania 1 Hz i szeregu energooszczędnych rozwiązań.

Tryb "always-on display" w iPhone 14 Pro

Nowy system aparatów iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max

Photonic Engine osiąga poprawę jakości poprzez zastosowanie obliczeń Deep Fusion na wcześniejszym etapie przetwarzania obrazu, co pozwala uzyskać zdjęcia o niezwykłej szczegółowości, uwidocznić subtelne tekstury, poprawić kolory i zachować więcej informacji na zdjęciu.

Nowy aparat ultraszerokokątny 12 MP z pikselami 1,4 µm, pozwalający uzyskać ostrzejsze, bardziej szczegółowe zdjęcia i wzbogacający dotychczasowe. Udoskonalony aparat z teleobiektywem, który oferuje 3-krotny zoom optyczny.

Nowy aparat przedni TrueDepth z przysłoną ƒ/1,9 pozwalającą uzyskiwać lepsze zdjęcia i nagrania wideo w słabym świetle. Aparat ten, po raz pierwszy wyposażony w autofokus.

Nowy adaptacyjny flesz True Tone, który został całkowicie przeprojektowany i składa się z macierzy dziewięciu diod LED, włączanych w układzie zależnym od wybranej ogniskowej.

Funkcje korzystające z zaawansowanej fotografii obliczeniowej, takie jak Tryb nocny, Inteligentny HDR 4, Tryb portretowy z Oświetleniem portretowym, Zdjęcia portretowe w Trybie nocnym, Style fotograficzne nadające zdjęciom indywidualny charakter i format Apple ProRAW.

Nowy Tryb akcji zapewniający doskonałą płynność wideo mimo silnych wstrząsów, ruchu i wibracji.

Tryb filmowy dostępny teraz w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s i 4K przy 24 kl./s.

Technologie do obróbki wideo, w tym ProRes3 i HDR z Dolby Vision na każdym etapie przetwarzania.

A16 Bionic: najszybszy czip od Apple

Wykrywanie wypadków i Alarmowe SOS

W konstrukcji iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max wykorzystano nierdzewną stal klasy chirurgicznej i teksturowane matowe szkło, z wykończeniem w czterech atrakcyjnych kolorach do wyboru. Oba modele mają wyświetlacz Super Retina XDR z technologią ProMotion, w rozmiarze 6,1 cala lub 6,7 cala. Jak twierdzi Apple, za sprawą nowej częstotliwości odświeżania 1 Hz i szeregu energooszczędnych rozwiązań jest to, po raz pierwszy w iPhonie, wyświetlacz niegasnący. Wyświetlacz osiąga tę samą szczytową jasność HDR co Pro Display XDR, a jednocześnie najwyższą szczytową jasność w oświetleniu zewnętrznym: aż do 2000 nitów, czyli dwukrotnie większą niż w iPhonie 13 Pro.iPhone 14 Pro wyposażono w system przetwarzania Photonic Engine, który według Apple, poprzez głęboką integrację sprzętu i oprogramowania poprawia jakość zdjęć wykonywanych każdym z aparatów w średnim i słabym świetle: nawet 2-krotnie w przypadku aparatu głównego, nawet 3-krotnie w przypadku aparatu ultraszerokokątnego, nawet 2-krotnie w przypadku aparatu z teleobiektywem i nawet 2-krotnie w przypadku aparatu TrueDepth.- czytamy w oficjalnym komunikacie.Rodzina modeli Pro otrzymała nowy aparat główny 48 MP z matrycą w technologii czteropikselowej, która dopasowuje się do wykonywanego zdjęcia. W aparacie tym zastosowano też drugą generację systemu OIS z automatyczną stabilizacją matrycy. Przy wykonywaniu większości zdjęć matryca w technologii czteropikselowej łączy grupy czterech pikseli w odpowiedniki pikseli 2,44 µm, co pozwala osiągnąć lepszą jakość zdjęcia w słabym oświetleniu i utrzymać jego rozmiar na praktycznym poziomie 12 MP.Matryca w technologii czteropikselowej pozwala także korzystać z teleobiektywu 2x, który wykorzystuje centralne 12 megapikseli matrycy do rejestrowania, bez zoomu cyfrowego, zdjęć z pełną rozdzielczością lub wideo 4K.Do dodatkowych udoskonaleń i funkcji profesjonalnego systemu aparatów należą:Jak podaje Apple, nowe 6-rdzeniowe CPU, z dwoma rdzeniami zapewniającymi wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi, jest o 40 procent szybsze od konkurencji. A16 Bionic ma szybsze niż dotąd 5-rdzeniowe GPU z większą o 50 procent przepustowością pamięci, co powinno sprawdzić się w grach i aplikacjach intensywnie korzystających z grafiki. Czip zawiera też nowy 16-rdzeniowy system Neural Engine, zdolny wykonywać niemal 17 bilionów operacji na sekundę.Co ciekawe, w całej rodzinie urządzeń iPhone 14 wprowadzono przełomowe funkcje bezpieczeństwa, które mogą pomóc użytkownikom w krytycznych sytuacjach.Nowy dwurdzeniowy akcelerometr zdolny mierzyć przyspieszenia sięgające 256 g oraz nowy żyroskop o dużym zakresie dynamicznym wykorzystano do realizacji funkcji Wykrywanie wypadków. iPhone potrafi teraz wykryć poważne zderzenie samochodowe i automatycznie nawiązać połączenie ze służbami ratowniczymi, gdy zagrożona osoba jest nieprzytomna lub nie może sięgnąć po iPhone’a. Funkcja ta korzysta także z podzespołów obecnych już w poprzednich modelach, takich jak barometr, który może teraz wykrywać zmiany ciśnienia w kabinie, GPS jako dodatkowe źródło informacji o zmianie prędkości oraz mikrofon, zdolny rozpoznać głośne hałasy typowe dla poważnego zderzenia samochodowego.O jak najwyższą dokładność wykrywania dbają zaawansowane, opracowane przez Apple algorytmy analizy ruchu, trenowane na danych z milionów godzin rzeczywistej jazdy i zapisach przebiegu wypadków drogowych. Jeśli zagrożona osoba ma również Apple Watch, Wykrywanie wypadków automatycznie korzysta z możliwości obu urządzeń, by sprawnie wezwać pomoc. W razie wykrycia poważnej kolizji interfejs wzywania służb ratunkowych pojawi się na wyświetlaczu Apple Watch, ponieważ prawdopodobnie to właśnie zegarek będzie znajdował się bliżej zagrożonej osoby. Natomiast samo połączenie jest nawiązywane przez iPhone’a, o ile jest on w zasięgu pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości komunikacji.