Apple ogłasza słuchawki AirPods Pro 2 z udoskonalonym trybem aktywnej redukcji hałasu

Nowy czip H2 i wiele udoskonaleń

Cena i dostępność

Dziś podczas sekcjalnego eventu online firma Apple pokazała szereg nowych produktów z iPhone 14 na czele. Pokazano też słuchawki AirPods Pro drugiej generacji. Według producenta, dzięki mocy nowego czipa H2 słuchawki AirPods Pro zapewniają rewelacyjną jakość dźwięku. Udoskonalenia objęły aktywną redukcję hałasu i tryb kontaktu.AirPods Pro (2. generacji) będzie można zamawiać online i w aplikacji Apple Store od piątku, 9 września. W sklepach będą dostępne od piątku, 23 września.W kompaktowej konstrukcji zamknięto nowy czip H2. Apple twierdzi, że to za jego sprawą wrażenia akustyczne są niebywałe, a ilość redukowanego hałasu wzrosła nawet dwukrotnie w porównaniu z poprzednią generacją słuchawek AirPods Pro. Dzięki nowemu przetwornikowi dźwięku o niskim poziomie zniekształceń i specjalnemu wzmacniaczowi słuchawki AirPods Pro mają generować głębsze basy i czysty dźwięk w szerszym zakresie częstotliwości. Do każdego zestawu dołączona jest także para wkładek w nowym rozmiarze XS. W ten sposób magii AirPods Pro zazna jeszcze więcej osób.Tryb kontaktu znany również z wielu innych słuchawek konkurencji, pozwala słuchaczom wiedzieć, co dzieje się wokół. Apple podkreśla, że czip H2 umożliwia przetwarzanie dźwięku wewnątrz urządzenia tak, by niwelować hałasy z otoczenia – na przykład syreny służb ratunkowych, warkot elektronarzędzi czy dudnienie głośników podczas koncertu.Użytkownicy mogą teraz sterować odtwarzaniem multimediów i zwiększać głośność, nie sięgając po inne urządzenie. Słuchawkami AirPods Pro steruje się dotykowo. Delikatne muśnięcie palcem nasady słuchawek w górę lub w dół pozwala szybko regulować głośność. Naciśnięcie nasady umożliwia przełączenie utworu, odebranie telefonu lub wykonanie innej czynności. Można też powiedzieć „Hey Siri” („Hej, Siri”), żeby wydawać polecenia bez użycia rąk. Wbudowany czujnik kontaktu ze skórą udoskonalono tak, by włączał i wyłączał odtwarzanie w najodpowiedniejszych momentach. Ponadto wydłuża on czas pracy baterii.AirPods Pro odtwarzają dźwięk o 1,5 godziny dłużej niż ich pierwsza generacja. Całkowity czas działania słuchawek – przy uruchomionej aktywnej redukcji hałasu – wynosi nawet sześć godzin. Z pomocą etui użytkownicy mogą doładować słuchawki nawet czterokrotnie, co w sumie daje do 30 godzin słuchania przy włączonej aktywnej redukcji hałasu.Do AirPods Pro dołączane jest przeprojektowane etui ładujące – odporne na wodę i pot oraz wyposażone w uchwyt na smycz, by zawsze mieć je pod ręką.Słuchawki AirPods Pro (2. generacji) będzie można zamówićna stronie producenta oraz w aplikacji Apple Store od piątku, 9 września. W sklepach pojawią się od piątku, 23 września.Źródło: Apple