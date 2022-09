Apple Watch Ultra oficjalnie. Zegarek zaprojektowany z myślą o sportach wytrzymałościowych

Apple zaprezentowało dziś Apple Watch Ultra, model smartwatcha sportach wytrzymałościowych.Apple Watch Ultra ma tytanową kopertę 49 mm i płaskie szafirowe szkło przednie, za którym kryje się największy i najjaśniejszy wyświetlacz, w jaki kiedykolwiek wyposażono Apple Watch.Jak podkreśla producent, programowalny przycisk czynności zapewnia natychmiastowy dostęp do wielu przydatnych funkcji. Co z baterią? Tutaj jest postęp względem "zwykłych zegarków od Apple. Apple Watch Ultra ma działać maksymalnie 36 godzinna jednym ładowaniu. Dostępny jest też tryb niskiego zużycia energii, który wydłuża ten czas do nawet 60 godzin.Obudowę wykonano z lotniczego tytanu, materiał ten powinien zapewnić odpowiednią trwałość i odporność na korozję. Koperta ma podwyższone brzegi, którymi obejmuje wszystkie krawędzie płaskiego przedniego szkła szafirowego. Według Apple, chroni to wyświetlacz, który osiąga jasność nawet 2000 nitów, czyli dwukrotnie większą niż w którymkolwiek z dotychczasowych modeli Apple Watch. Nowy przycisk czynności w kontrastującym kolorze pomarańczowym można łatwo zaprogramować tak, by zapewniał szybki dostęp do różnych funkcji, takich jak Treningi czy Punkty trasy i Ślad w apce Kompas.

Apple Watch Ultra ma nowy programowalny przycisk czynności / foto. Apple

Apple Watch Ultra - nowe paski / foto. Apple

Cena Apple Watch Ultra

W urządzeniu wbudowano trzy mikrofony, dzięki którym niezależnie od warunków jakość dźwięku podczas połączeń głosowych jest zdecydowanie wyższa. Jak podaje producent, adaptacyjny algorytm kształtowania wiązki sprawia, że gdy mikrofony rejestrują głos, hałasy z otoczenia są tłumione, więc każde słowo słychać nadzwyczaj wyraźnie. Podczas połączeń głos pozostaje czysty i zrozumiały nawet w trudnych wietrznych warunkach, ponieważ Apple Watch Ultra używa zaawansowanych algorytmów – w tym modelu samouczenia maszyn – aby wyciszać szum wiatru.Wraz z Apple Watch Ultra pojawią się trzy nowe paski – opaska Trail, opaska Alpine i pasek Ocean.Omawiany model jest pierwszym zegarkiem Apple Watch, w którym zastosowano precyzyjny GPS o podwójnej częstotliwości, obsługującym jednocześnie dwa pasma GPS, L1 i najnowsze L5, oraz nowe algorytmy pozycjonowania. Według Apple, jeszcze żaden Apple Watch nie miał tak dokładnego systemu GPS jak Apple Watch Ultra. Dzięki temu dane dotyczące dystansu, tempa i trasy, które dostarcza użytkownikom na treningach i zawodach, są maksymalnie precyzyjne.Apple Watch Ultra korzysta z watchOS 9, w którym dostępne są nowe zaawansowane wskaźniki biegowe do analizy wydajności, takie jak Długość kroku, Czas kontaktu z podłożem, Oscylacja pionowa i Moc w biegu.Urządzenie ma szeroki zakres temperatury pracy na nadgarstku, więc sprawdza się w trudno dostępnych lokalizacjach – od -20°C po 55°C. Producent podaje, że Watch Ultra przeszedł testy zgodności w wybranych podkategoriach standardu MIL-STD 810H, który służy do certyfikacji sprzętu wojskowego i jest powszechnie uznawany przez producentów urządzeń do eksploatacji w trudnych warunkach.Apple Watch Ultra został zaprojektowany też z myślą o sportach wodnych, w tym także ekstremalnych, takich jak kitesurfing i wakeboarding, a z nową aplikacją Oceanic+ można go zabrać na nurkowanie rekreacyjne na głębokość do 40 metrów. Zegarek uzyskał klasę wodoodporności WR100. Apple Watch Ultra otrzymał również certyfikat EN 13319. To globalny standard jakości akcesoriów nurkowych, w tym głębokościomierzy, któremu ufają nurkowie rekreacyjni na całym świecie.Podobnie jak inne zegarki od Apple, nowy Watch Ultra wspiera funkcje zdrowotne, od monitorowania tętna przez aplikacje EKG i Tlen we krwi po pierścienie aktywności i aplikację Uważność, a także wiele innych rozwiązań prozdrowotnych. Apple Watch Ultra wyposażono w nową funkcję monitowania temperatury, która pozwala kobietom na wnikliwą analizę swojego zdrowia. Nowe rozwiązania pozwalają urządzeniu na szacowanie czasu owulacji na podstawie wcześniejszy danych.Dzięki zastosowaniu dwóch nowych sensorów ruchu i zaawansowanego algorytmu fuzji czujników funkcja Wykrywanie wypadków w Apple Watch rozpoznaje poważne zderzenie samochodowe. W przypadku wykrycia poważnego zderzenia Apple Watch sprawdza, czy użytkownik odpowiada, i w razie braku reakcji po 10 sekundach wzywa służby ratunkowe. Ratownicy otrzymują informację o położeniu urządzenia, która trafia też do zapisanych na nim kontaktów alarmowych.Cena Apple Watch Ultra w Polsce wynosi 4799 zł. Urządzenie można zamówić już dziś, a w sklepach pojawi się 23 września.Źródło: Apple