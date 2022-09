Wygląda na to, że nowe PlayStation 5 zostało inaczej... zaprojektowane

Co zmieniło się względem pierwszej wersji?



W tym miesiącu pisaliśmy dla Was, iż Sony zdecydowało się na odświeżenie swojej konsoli PlayStation 5 i wydanie jej w zupełnie nowej wersji. Okazuje się, że japońska firma nie tylko zmniejszyła wagę całego sprzętu, ale również przeprojektowała kilka istotnych komponentów.



YouTuber Austin Evans wziął nową wersję PlayStation 5 “na warsztat” i odkrył wiele zmian. Jedną z nich jest między innymi zupełnie nowa płyta główna.



Sony zmienia PlayStation 5 - wraz z ceną



Sony zmieniło kilka istotnych komponentów w nowej wersji PlayStation 5 - wśród nich można wymienić na przykład płytę główną, dysk SSD czy układ odpowiadający za chłodzenie całego urządzenia. To, co zwraca jednak uwagę najbardziej to zupełnie odświeżona płyta główna, której rozmiar zmniejszył się o około 6 centymetrów względem poprzedniej generacji. Japoński producent zdecydował się umieścić w konsoli także inny układ chłodzenia, który działa w oparciu o dodatkową rurkę cieplną oraz mniejszy radiator.





To również nie pierwszy raz, kiedy możemy zobaczyć, że Sony niejako “majstruje” przy układzie chłodzenia swojej konsoli. Nowa wersja PlayStation 5 waży teraz niecałe 1,5 kilograma, co jest naprawdę dobrym wynikiem.









Nie obyło się jednak bez pewnych “trików”. Sony zdecydowało się przenieść kilka komponentów na wspomnianą, nową płytę główną. Przez taką decyzję niektóre z nich będzie zapewne trudniej samodzielnie wymienić. Co ciekawe, odświeżona wersja PlayStation 5 pojawia się w momencie, w którym firma zdecydowała się podwyższyć ceny swojej konsoli na kilku rynkach - w tym w Europie oraz w Polsce. Nie wiadomo jak to wszystko przełoży się na sprzedaż oraz zainteresowanie użytkowników.



